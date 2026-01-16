Dólar oficial hoy: la divisa cerró en $1.455 en el Banco Nación y perdió $35 durante la semana

El dólar oficial registró este viernes una fuerte baja de $15 y alcanzó su valor más bajo en los últimos dos meses. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense cerró a $1.455 para la venta y a $1.405 para la compra.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio también mostró una caída, al retroceder $11 y finalizar la jornada en $1.430, un mínimo desde el pasado 21 de noviembre. Este movimiento se dio en un contexto en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para la fecha un techo de $1.546,18 dentro de su régimen de bandas cambiarias.
De este modo, el dólar oficial se ubica ahora a $116,18 -o un 8,1%- por debajo del límite de libre flotación, lo que representa la mayor amplitud desde el 17 de noviembre, cuando había alcanzado el 8,4%.
Por su parte, el dólar "blue" también acompañó la tendencia a la baja y descontó cinco unidades, equivalente a un retroceso del 0,3%, para cerrar en $1.505. En lo que va de enero, acumula una caída de $25, lo que representa un descenso del 1,6%. En el mercado financiero, el dólar MEP retrocedió y se ubicó en $1.471,11, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.517,54.
Fuerte baja del dólar tras el anuncio de que 2025 cerró con superávit fiscal y destacó dos años consecutivos de equilibrio
Este viernes, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, informó que el resultado fiscal de 2025 cerró con números positivos, al registrar un superávit primario de $11,7 billones, equivalente al 1,4% del PBI, y un superávit financiero de $1,45 billones, que representó el 0,2% del producto.
Según remarcó, se trata de un desempeño fiscal que consolida la estrategia de orden de las cuentas públicas impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El titular del Palacio de Hacienda subrayó que este resultado marca un hito, ya que es la primera vez desde 2008 que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero en base caja. “El año 2025 culminó con un superávit primario de $11,76 billones y un superávit financiero de $1,45 billones”, señaló Caputo a través de la red social X, al detallar los números finales del ejercicio.
En ese marco, explicó que, en línea con la estacionalidad del gasto, durante diciembre de 2025 el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2,87 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, lo que no impidió cerrar el año con saldo positivo acumulado.
Caputo volvió a destacar que el resultado fiscal se alcanzó cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional y remarcó que es la primera vez, desde el inicio de la serie histórica en 1993, que se logra un superávit financiero bajo esas condiciones.