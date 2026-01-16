Dólar oficial hoy: la divisa cerró en $1.455 en el Banco Nación y perdió $35 durante la semana

Por su parte, el dólar "blue" también acompañó la tendencia a la baja y descontó cinco unidades, equivalente a un retroceso del 0,3%, para cerrar en $1.505. En lo que va de enero, acumula una caída de $25, lo que representa un descenso del 1,6%. En el mercado financiero, el dólar MEP retrocedió y se ubicó en $1.471,11, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.517,54.