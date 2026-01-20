“Siento que hice todo lo que podía”: la historia de una tucumana que sueña con llegar a una universidad de Estados Unidos

El esfuerzo que empezó mucho antes de las admisiones

La preparación de Giuliana no nació de un día para otro. Cuando cursaba en el colegio, se enteró de Opportunity Funds y del Competitive College Club (CCC) en Aticana. Entrar no es fácil: exigen voluntariados, ensayos, actividades extracurriculares y nivel avanzado de inglés. “Desde chiquita quise aprender inglés. Leía novelas en inglés porque eran más baratas y porque sentía que me ayudaban. Todo lo que veía o leía lo pasé al inglés para mejorar”, recuerda.