Tormenta en Tucumán: buscan a un hombre que fue arrastrado por la corriente al intentar auxiliar a sus hijos mientras pescaban

Las intensas lluvias registradas en la provincia provocaron una peligrosa crecida del río Salí y dejaron a dos menores de edad varados en un islote, en la zona de la ruta provincial 321, en jurisdicción de la localidad de García Fernández. Los adolescentes fueron rescatados este lunes por la mañana por personal de la Unidad Regional Este, en medio de condiciones adversas. En tanto, continúa la búsqueda de su padre, quien fue arrastrado por la corriente.