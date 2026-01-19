Tormenta en Tucumán: buscan a un hombre que fue arrastrado por la corriente al intentar auxiliar a sus hijos mientras pescaban

Las intensas lluvias registradas en la provincia provocaron una peligrosa crecida del río Salí y dejaron a dos menores de edad varados en un islote, en la zona de la ruta provincial 321, en jurisdicción de la localidad de García Fernández. Los adolescentes fueron rescatados este lunes por la mañana por personal de la Unidad Regional Este, en medio de condiciones adversas. En tanto, continúa la búsqueda de su padre, quien fue arrastrado por la corriente.
El procedimiento se inició alrededor de las 9.20, tras un pedido de auxilio recibido por la central de operaciones. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los adolescentes se encontraban atrapados en un islote, sin posibilidad de salir por sus propios medios debido al constante aumento del nivel del agua.
Ante el riesgo inminente y pese a que las condiciones no eran óptimas para la navegación, el personal policial decidió intervenir priorizando la vida de los menores. El rescate fue encabezado por el subcomisario Máximo Alderete, junto al oficial auxiliar Lucas Velardez y el sargento Maximiliano Moya, quienes utilizaron un canobote y un kayak para llegar hasta el lugar.
Luego de asegurar a los adolescentes con elementos de seguridad náutica, lograron trasladarlos hasta la margen oeste del río, donde quedaron a resguardo. Los jóvenes fueron identificados como F.C., de 17 años, y MC, de 14, hermanos y domiciliados en el barrio 300 Viviendas, en Lules.
Según relataron, se encontraban pescando junto a su padre, Julio Cruz cuando fueron sorprendidos por una repentina crecida del río. Indicaron que, en un intento por auxiliarlos, el hombre fue arrastrado por la corriente río abajo, desconociéndose su paradero. El hecho habría ocurrido alrededor de las siete de la mañana.
Tras el rescate, y pese a encontrarse en buen estado general de salud, los menores fueron trasladados cerca de las 13.20 al hospital de la localidad de El Bracho para una evaluación médica preventiva. En paralelo, el personal interviniente permanece en estado de apresto en la zona de Los Bulacios, donde continúan las tareas de búsqueda para dar con el paradero del hombre desaparecido.