Secciones
Seguridad

Tormenta en Tucumán: buscan a un hombre que fue arrastrado por la corriente al intentar auxiliar a sus hijos mientras pescaban

La repentina crecida del río Salí sorprendió a la familia. Los adolescentes fueron puestos a salvo, mientras continúan los operativos para dar con el paradero del adulto.

IMAGEN DE LA POLICÍA IMAGEN DE LA POLICÍA
Hace 38 Min

Las intensas lluvias registradas en la provincia provocaron una peligrosa crecida del río Salí y dejaron a dos menores de edad varados en un islote, en la zona de la ruta provincial 321, en jurisdicción de la localidad de García Fernández. Los adolescentes fueron rescatados este lunes por la mañana por personal de la Unidad Regional Este, en medio de condiciones adversas. En tanto, continúa la búsqueda de su padre, quien fue arrastrado por la corriente.

El procedimiento se inició alrededor de las 9.20, tras un pedido de auxilio recibido por la central de operaciones. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los adolescentes se encontraban atrapados en un islote, sin posibilidad de salir por sus propios medios debido al constante aumento del nivel del agua.

Ante el riesgo inminente y pese a que las condiciones no eran óptimas para la navegación, el personal policial decidió intervenir priorizando la vida de los menores. El rescate fue encabezado por el subcomisario Máximo Alderete, junto al oficial auxiliar Lucas Velardez y el sargento Maximiliano Moya, quienes utilizaron un canobote y un kayak para llegar hasta el lugar.

Luego de asegurar a los adolescentes con elementos de seguridad náutica, lograron trasladarlos hasta la margen oeste del río, donde quedaron a resguardo. Los jóvenes fueron identificados como F.C., de 17 años, y MC, de 14, hermanos y domiciliados en el barrio 300 Viviendas, en Lules.

Según relataron, se encontraban pescando junto a su padre, Julio Cruz cuando fueron sorprendidos por una repentina crecida del río. Indicaron que, en un intento por auxiliarlos, el hombre fue arrastrado por la corriente río abajo, desconociéndose su paradero. El hecho habría ocurrido alrededor de las siete de la mañana.

Tras el rescate, y pese a encontrarse en buen estado general de salud, los menores fueron trasladados cerca de las 13.20 al hospital de la localidad de El Bracho para una evaluación médica preventiva. En paralelo, el personal interviniente permanece en estado de apresto en la zona de Los Bulacios, donde continúan las tareas de búsqueda  para dar con el paradero del hombre desaparecido.

Temas Policía de TucumánUnidad Regional Este de la Policía de TucumánRío Salí
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es la abogada influencer que fue obligada a usar tobillera electrónica en Brasil

Quién es la abogada influencer que fue obligada a usar tobillera electrónica en Brasil

Una abogada argentina quedó retenida en Brasil por gestos racistas y deberá usar tobillera electrónica

Una abogada argentina quedó retenida en Brasil por gestos racistas y deberá usar tobillera electrónica

Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
3

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
4

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
5

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
6

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Más Noticias
¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Banda del Río Salí: atropelló con su auto a un motociclista, huyó y fue identificado por las cámaras

Banda del Río Salí: atropelló con su auto a un motociclista, huyó y fue identificado por las cámaras

La abogada e influencer retenida en Brasil por un episodio de racismo será recibida en el consulado argentino

La abogada e influencer retenida en Brasil por un episodio de racismo será recibida en el consulado argentino

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Comentarios