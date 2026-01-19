Secciones
EspectáculosFamosos

Así está a sus 12 años Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Entre recuerdos y anécdotas del pasado, Paula Chaves mostró lo mucho que creció Olivia, su primera hija junto a Pedro Alfonso, y revolucionó las redes sociales con su parecido.

Así está a sus 12 años Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso
Por Milagro Corbalán Hace 53 Min

Hace apenas unos días, Olivia Alfonso volvió a aparecer en las fotos de sus padres. Grande, con unas facciones mucho más desarrolladas y con la misma sonrisa tierna que tenía de bebé, reapareció a sus 12 años. Luego de la confirmación del inicio de la relación de Paula Chaves y Pedro Alfonso en 2010, el siguiente hito que marcó a fuego uno de los episodios más celebrados de la farándula argentina fue el nacimiento de Olivia, en 2013.

"Me agota": el enojo de Paula Chaves cuando le preguntaron por Zaira Nara

Me agota: el enojo de Paula Chaves cuando le preguntaron por Zaira Nara

Durante años, Olivia se convirtió en la nueva niña de las pantallas. Sin ser actriz, sin participar en mucho más que en las visitas a sus padres en los programas en los que aparecían, la niña ganó popularidad con solo meses de vida. Pero el tiempo pasó y poco a poco empezó a tener menos apariciones públicas. Hasta este fin de semana, cuando Paula Chaves compartió una tierna reflexión sobre su maternidad con Olivia.

Así está Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Sin cumpleaños y sin ocasiones especiales, Chaves eligió celebrar a su hija en las redes sociales. “Estoy monotemática, lo sé. Pero, ¿en qué momento pasó?”, se preguntó en la apertura de su escrito. En su cuenta de Instagram –@chavespauok– subió dos archivos. El primero, una foto con la Olivia de 12 años. El segundo, un video breve de la Olivia bebé, cuando rondaba su primer año de vida.

“¿En qué momento le enganché el porta chupetes en el rollo de la panza y le dejé una marquita que tiene hasta el día de hoy? ¿En qué momento me quedé encerrada en el auto con ella de tres meses y justo pasó un cerrajero móvil?”, recordó la modelo. Entre otros momentos que atesoró y que escribió en su pie de foto, Chaves repasó con ternura algunos de los episodios que la marcaron como mamá con Olivia.

Así está a sus 12 años Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso Foto: Instagram Paula Chaves

Después de la primera hija del matrimonio, pasaron algunos años para que la familia se ampliara. Recién en octubre de 2016 nació el hermano menor de Olivia, Baltazar. Y, cuatro años después, la última y menor de los tres, Filipa, quien llegó en julio de 2020.

La publicación de la modelo recibió cientos de miles de “Me gusta”, además de decenas de comentarios. Las celebridades, como Jimena Barón, dejaron tiernas respuestas a la modelo. “El mundo jamás vuelve a frenar como frena con el primer hijo”, escribió la artista. También Marcela Kloosterboer, Brenda Gandini, Sofía Jujuy y Teresa Calandra pasaron por el posteo para dejar sus saludos y amor a Olivia.

Temas Paula ChavesPedro Alfonso
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
3

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
4

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
5

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
6

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Más Noticias
¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

Marcelo Polino le preguntó a Mirtha Legrand en su mesa sobre el romance entre Juana Viale y Macri

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Comentarios