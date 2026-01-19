Así está a sus 12 años Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

“¿En qué momento le enganché el porta chupetes en el rollo de la panza y le dejé una marquita que tiene hasta el día de hoy? ¿En qué momento me quedé encerrada en el auto con ella de tres meses y justo pasó un cerrajero móvil?”, recordó la modelo. Entre otros momentos que atesoró y que escribió en su pie de foto, Chaves repasó con ternura algunos de los episodios que la marcaron como mamá con Olivia.