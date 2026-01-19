Así está a sus 12 años Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Hace apenas unos días, Olivia Alfonso volvió a aparecer en las fotos de sus padres. Grande, con unas facciones mucho más desarrolladas y con la misma sonrisa tierna que tenía de bebé, reapareció a sus 12 años. Luego de la confirmación del inicio de la relación de Paula Chaves y Pedro Alfonso en 2010, el siguiente hito que marcó a fuego uno de los episodios más celebrados de la farándula argentina fue el nacimiento de Olivia, en 2013.
Durante años, Olivia se convirtió en la nueva niña de las pantallas. Sin ser actriz, sin participar en mucho más que en las visitas a sus padres en los programas en los que aparecían, la niña ganó popularidad con solo meses de vida. Pero el tiempo pasó y poco a poco empezó a tener menos apariciones públicas. Hasta este fin de semana, cuando Paula Chaves compartió una tierna reflexión sobre su maternidad con Olivia.
Así está Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso
Sin cumpleaños y sin ocasiones especiales, Chaves eligió celebrar a su hija en las redes sociales. “Estoy monotemática, lo sé. Pero, ¿en qué momento pasó?”, se preguntó en la apertura de su escrito. En su cuenta de Instagram –@chavespauok– subió dos archivos. El primero, una foto con la Olivia de 12 años. El segundo, un video breve de la Olivia bebé, cuando rondaba su primer año de vida.
“¿En qué momento le enganché el porta chupetes en el rollo de la panza y le dejé una marquita que tiene hasta el día de hoy? ¿En qué momento me quedé encerrada en el auto con ella de tres meses y justo pasó un cerrajero móvil?”, recordó la modelo. Entre otros momentos que atesoró y que escribió en su pie de foto, Chaves repasó con ternura algunos de los episodios que la marcaron como mamá con Olivia.
Después de la primera hija del matrimonio, pasaron algunos años para que la familia se ampliara. Recién en octubre de 2016 nació el hermano menor de Olivia, Baltazar. Y, cuatro años después, la última y menor de los tres, Filipa, quien llegó en julio de 2020.
La publicación de la modelo recibió cientos de miles de “Me gusta”, además de decenas de comentarios. Las celebridades, como Jimena Barón, dejaron tiernas respuestas a la modelo. “El mundo jamás vuelve a frenar como frena con el primer hijo”, escribió la artista. También Marcela Kloosterboer, Brenda Gandini, Sofía Jujuy y Teresa Calandra pasaron por el posteo para dejar sus saludos y amor a Olivia.