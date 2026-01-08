Secciones
Yoga, danza, arte y música: la Casa de la Cultura abre sus talleres de verano

Las propuestas comienzan en enero y febrero y están pensadas para vecinos de todas las edades.

El verano también puede ser una excusa para aprender algo nuevo. Con la llegada de las vacaciones, la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez lanzó una agenda de talleres culturales y recreativos que se desarrollarán durante enero y febrero, con propuestas abiertas a personas de todas las edades.

La programación incluye actividades corporales, artísticas y musicales como yoga, baile latino, danzas, canto, violín, ajedrez y telas aéreas, además de talleres de pintura, fotografía, caricatura, maquillaje artístico, macramé, tejido, fieltro y ecoarte. Cada propuesta está pensada como un espacio de disfrute, formación y encuentro.

Desde la organización señalaron que los talleres tienen un costo accesible, que varía según la actividad, y que en algunos casos brindan herramientas que pueden transformarse en una salida laboral a futuro. Las clases se dictan en la Casa de la Cultura y la inscripción es directa con cada docente.

Talleres que comienzan desde el 19 de enero

Entre las propuestas se encuentran Baile latino (lunes y miércoles) a cargo de Mary Cruz (3813673378); Arte tejido, con Laura Ruiz (3813618164); Tiempo de canto para niños y jóvenes, dictado por Adrián Villagra (1126639417); Macramé, con Paula Novoa (3815159755); y Caricatura, coordinado por Darío Arias (3813365036).

También se dictarán talleres de Maquillaje artístico con Cecilia Magione (3813151461); Lengua de señas, a cargo de Maite Gil Tusa y Génesis Serruto (3816457779); Danza contemporánea y Ecoarte, con Marianella González (3813680016); Arte del tacto, con Isabel Frías (3813021684); Fotografía, dictado por Gaspar Carlos Anastasio (3813628729); Pintura, con Cristina Ruiz (3812060025); Ajedrez, con Elías Gambarte (3812212684); Ecoarte, con Karina Navarro (3812463439); y Violín, a cargo de Manuel Ruiz (3813030888).

Además, habrá un Seminario de fieltro los viernes 23 de enero y 13 de febrero, de 20 a 21:30 horas, dictado por Daniela Ponce. Tiene un costo de $ 10.000 e incluye materiales (inscripción: 3813581693).

Desde febrero se sumarán propuestas como Yoga, a cargo de Liliana Salazar (3813385882); Danzas internacionales, con Sara Lía Estrada (3814123353); y Telas aéreas, dictado por Isabella Helguer (3814675085).

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera directa, comunicándose con cada docente a través de los números de contacto. Allí se puede consultar por costos, horarios y disponibilidad de cupos. Con una oferta diversa y precios cuidados, los talleres se presentan como una opción ideal para aprovechar el verano sin salir de la ciudad.

