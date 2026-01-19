Banda del Río Salí: atropelló con su auto a un motociclista, huyó y fue identificado por las cámaras

El análisis de las imágenes registradas por el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí fue clave para esclarecer un siniestro vial ocurrido ayer por la mañana en el empalme de la Ruta Nacional 9, donde un motociclista fue embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida sobre la calzada.