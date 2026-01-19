Secciones
Seguridad

Banda del Río Salí: atropelló con su auto a un motociclista, huyó y fue identificado por las cámaras

La víctima, de 30 años, sufrió lesiones de consideración; el conductor del automóvil fue localizado tras el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo.

captura de video captura de video
Hace 1 Hs

El análisis de las imágenes registradas por el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí fue clave para esclarecer un siniestro vial ocurrido ayer por la mañana en el empalme de la Ruta Nacional 9, donde un motociclista fue embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida sobre la calzada.

El hecho se produjo alrededor de las 6, cuando un automóvil Volkswagen Polo de color blanco realizó un giro imprevisto hacia la izquierda, interponiéndose en la trayectoria de la motocicleta que conducía Leonardo Moreira, de 30 años. El impacto fue violento y provocó que el joven saliera despedido, cayendo con fuerza sobre el asfalto y sufriendo lesiones de consideración.

Lejos de detenerse para asistirlo, el conductor del vehículo aceleró y escapó del lugar, abandonando al motociclista en plena ruta, una situación que generó conmoción y encendió las alertas de los servicios de emergencia.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad municipales, lo que permitió reconstruir con precisión la mecánica del choque. A partir de ese material fílmico, operadores del sistema de monitoreo, en coordinación con efectivos de la Unidad Regional Este, iniciaron un seguimiento del automóvil por distintas arterias de la ciudad.

La nitidez de las imágenes resultó determinante para identificar la patente del rodado y avanzar con rapidez en la investigación. Como resultado de este trabajo, se logró localizar al conductor, un hombre de 35 años domiciliado en la localidad de Lastenia, quien quedó a disposición de la Justicia.

Temas Banda del Río SalíPolicía de TucumánLastenia
Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
3

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
4

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Exceso de agua en Tucumán: “En cuatro días llovió lo que cae en todo un mes”
6

