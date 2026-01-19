"Soda nunca me gustó, demasiado careta": la frase de Germán Daffunchio que reavivó una vieja polémica del rock argentino

El autor de canciones emblemáticas como “Será” y “Esperando el milagro” reconoció que la principal hazaña del trío integrado por Zeta Bosio, Charly Alberti y Cerati no fue artística, sino comercial. “Durante muchos años representaron una parte del rock con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo”, señaló. En esa línea, profundizó su análisis al referirse al surgimiento del llamado rock latino: “Se creó lo que después se llamó rock latino, y ellos fueron cabeza de puente, junto con Virus o Los Enanitos Verdes, para abrir Latinoamérica”.