"Soda nunca me gustó, demasiado careta": la frase de Germán Daffunchio que reavivó una vieja polémica del rock argentino
El líder de Las Pelotas y ex integrante de Sumo cuestionó sin filtros a Soda Stereo, marcó las diferencias entre las bandas de los años 80 y puso en debate el impacto artístico y cultural del llamado rock latino.
Germán Daffunchio, cantante de Las Pelotas y ex miembro de Sumo, volvió a sacudir el avispero del rock nacional con una opinión contundente sobre Soda Stereo que rápidamente generó polémica y repercusión en redes sociales. En una charla con Walter Queijeiro en Fox Sports, el músico no ahorró críticas hacia la banda liderada por Gustavo Cerati. “A mí nunca me gustó, me pareció siempre una porquería. Demasiado careta. La carrera solista de Cerati es otra música, es mucho más interesante”, afirmó.
Durante la entrevista, Daffunchio contextualizó sus dichos en el escenario del rock argentino de los años 80 y explicó por qué considera que Soda Stereo representaba una propuesta opuesta a la de Sumo. “En la época de Sumo había dos lados. Uno era el de la cara bonita, el peinadito prolijo, que podría representar Soda Stereo; del otro lado estábamos nosotros. Éramos el opuesto, otra cosa”, sostuvo.
El autor de canciones emblemáticas como “Será” y “Esperando el milagro” reconoció que la principal hazaña del trío integrado por Zeta Bosio, Charly Alberti y Cerati no fue artística, sino comercial. “Durante muchos años representaron una parte del rock con la que no necesariamente todos estábamos de acuerdo”, señaló. En esa línea, profundizó su análisis al referirse al surgimiento del llamado rock latino: “Se creó lo que después se llamó rock latino, y ellos fueron cabeza de puente, junto con Virus o Los Enanitos Verdes, para abrir Latinoamérica”.
Sin embargo, Daffunchio fue crítico con ese fenómeno y aseguró que se trataba de una propuesta más liviana. “Ofrecían canciones livianitas. Ellos eran lindos, toda esa cuestión. Muy alejado de la realidad de donde veníamos nosotros”, afirmó, al contrastar la estética y el contenido de Soda Stereo con el espíritu más crudo y contracultural que, según su mirada, caracterizaba a Sumo.
Para reforzar su postura, el músico apeló a una comparación directa entre los universos líricos de ambas bandas. “Mientras nosotros cantábamos ‘La rubia tarada, broncheada, aburrida, pregunta ¿por qué te pelaste?’, ellos cantaban ‘Oh, oh, oh, nada personal’. Son mundos distintos”, planteó. Y cerró con una reflexión que sintetiza su mirada crítica: “¿Qué es lo que se mide al final? ¿Cuánta guita generaron o qué efecto real tuvieron en la gente?”.
Las declaraciones de Daffunchio se viralizaron rápidamente y volvieron a encender una discusión histórica dentro del rock argentino, donde conviven miradas enfrentadas sobre el legado de Soda Stereo y el impacto cultural de aquella escena musical que marcó a toda una generación.