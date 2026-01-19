Valentín Barco despierta interés de uno de los clubes más poderosos de Europa

Valentín “Colo” Barco vuelve a meterse en la conversación grande del fútbol europeo. A sus 21 años, el ex Boca es protagonista en Francia y su rendimiento ya llamó la atención de uno de los clubes más poderosos del continente: Bayern Múnich.
Según informó el periodista Augusto César y replicó el medio alemán TZ München, el gigante bávaro sigue de cerca al volante del Racing de Estrasburgo y analiza realizar una oferta cercana a los 40 millones de euros por su pase. Por ahora no hubo una propuesta formal, pero el interés está instalado y todo indica que su nombre será uno de los más mencionados en el próximo mercado.
Barco viene de ser una de las figuras en el clásico disputado por su equipo, ratificando un presente que se sostiene con números. En lo que va de la temporada, es el argentino con más asistencias en las cinco principales ligas de Europa, con ocho pases de gol, un registro que refleja su influencia en el juego y su crecimiento en un rol diferente al que tenía en Boca.
Su llegada a Estrasburgo se dio en enero de 2025, tras un paso irregular por Brighton. El club francés invirtió cerca de 10 millones de euros y le firmó contrato hasta 2029. Desde entonces, "Colo" encontró continuidad y una posición que terminó potenciándolo, ya que dejó de ser solo lateral o volante por izquierda para convertirse en una pieza clave del mediocampo, con mayor libertad para crear y participar en la gestación ofensiva.
Ese cambio fue determinante. Barco se reinventó, ganó peso en el equipo y hoy es una de las referencias futbolísticas del conjunto francés. Su evolución explica por qué un club como Bayern Múnich lo observa con atención, en un contexto en el que también empieza a proyectarse su lugar en la Selección de cara al Mundial 2026.
Por ahora, la historia recién empieza. No hay oferta oficial, pero sí un escenario que confirma que Barco volvió a ubicarse en el radar grande del fútbol europeo, con un valor de mercado en alza y un presente que respalda cada rumor.