Valentín Barco despierta interés de uno de los clubes más poderosos de Europa

Barco viene de ser una de las figuras en el clásico disputado por su equipo, ratificando un presente que se sostiene con números. En lo que va de la temporada, es el argentino con más asistencias en las cinco principales ligas de Europa, con ocho pases de gol, un registro que refleja su influencia en el juego y su crecimiento en un rol diferente al que tenía en Boca.