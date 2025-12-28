Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

“El hincha se dio cuenta”: Valentín "Colo" Barco habló del conflicto con Riquelme que provocó su salida de Boca

El lateral izquierdo relató cómo fueron sus últimos días en el club de La Ribera y el destrato que sufrió por parte de la CD.

DOLOR. Barco se mostró contrariado por la forma en la que se dio su salida de Boca. DOLOR. Barco se mostró contrariado por la forma en la que se dio su salida de Boca.
Hace 1 Hs

Valentín “Colo” Barco supo ser uno de los jugadores más queridos por el hincha de Boca, pero su despedida del club estuvo lejos de la liturgia reservada para los ídolos. No hubo vuelta olímpica ni foto final: fue abrupta, lateral, y dejó un ruido que todavía resuena. A casi dos años de aquel episodio, hoy instalado en Racing de Estrasburgo, el lateral zurdo volvió sobre ese capítulo y fue directo al hablar del vínculo roto con Juan Román Riquelme.

En enero de 2024, cuando Barco ejecutó la cláusula de rescisión y se marchó al Brighton por 10 millones de dólares, Riquelme (ya presidente del club) cuestionó públicamente la decisión. “A mí me vinieron a buscar muchos equipos y siempre dije que no. El que firma es el jugador. Lo que hizo, para mí, está muy mal”, dijo entonces el ídolo xeneize.

Ahora, Barco respondió sin rodeos. “No me generó nada lo que dijo. No esperaba otra cosa, así que no me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta de cómo fueron las cosas y siempre me bancó; por eso estoy agradecido”, explicó. El jugador ya había hablado del tema, pero esta vez apuntó al centro del conflicto.

La historia tuvo varios actos: un debut prometedor, partidos que lo mostraron como una joya en crecimiento, goles decisivos y, luego, el desgaste. Las diferencias contractuales, las ofertas que no prosperaron, las idas y vueltas y la amenaza de quedar marginado del plantel marcaron el tramo final. “En los últimos días llamé al Consejo de Fútbol y no me atendió nadie. El teléfono sonó y sonó. Ya se dieron cuenta de cómo fue todo”, contó en una charla con el youtuber Ezzequiel.

Barco disfruta de su presente en el Viejo Contintente

Barco aclaró que no estaba desesperado por irse a Europa. “Nuestra idea era seguir seis meses o un año más en Boca. Llamaba por eso. Pero ya pasó”, dijo. Hoy, con 21 años, disfruta su presente en Estrasburgo: suma 37 partidos, un gol y ocho asistencias, tras un inicio irregular en Inglaterra y un paso posterior por Sevilla.

Pese al desgaste, no clausura el regreso. “Me encantaría volver algún día. Estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles ese cariño”, cerró. El portazo fue ruidoso; la puerta, al menos para él, no está cerrada del todo.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsFranciaJuan Román RiquelmeLigue 1 de FranciaLiga Profesional de FútbolValentín Barco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El abogado de Chiqui Tapia denunció una operación mediática y negó que exista una imputación

El abogado de "Chiqui" Tapia denunció una "operación mediática" y negó que exista una imputación

Escándalo AFA y Sur Finanzas: procesaron a la tesorera y a los choferes de la financiera vinculada a Claudio Chiqui Tapia

Escándalo AFA y Sur Finanzas: procesaron a la tesorera y a los choferes de la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia

Marcelo Gallardo celebró Navidad en familia en la antesala de la pretemporada de River

Marcelo Gallardo celebró Navidad en familia en la antesala de la pretemporada de River

Lo más popular
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia
2

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
3

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico
4

Se actualiza el salario del personal doméstico

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
5

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026
6

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Más Noticias
La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico

Se actualiza el salario del personal doméstico

Comentarios