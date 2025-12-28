“El hincha se dio cuenta”: Valentín "Colo" Barco habló del conflicto con Riquelme que provocó su salida de Boca

La historia tuvo varios actos: un debut prometedor, partidos que lo mostraron como una joya en crecimiento, goles decisivos y, luego, el desgaste. Las diferencias contractuales, las ofertas que no prosperaron, las idas y vueltas y la amenaza de quedar marginado del plantel marcaron el tramo final. “En los últimos días llamé al Consejo de Fútbol y no me atendió nadie. El teléfono sonó y sonó. Ya se dieron cuenta de cómo fue todo”, contó en una charla con el youtuber Ezzequiel.