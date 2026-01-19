La abogada e influencer retenida en Brasil por un episodio de racismo será recibida en el consulado argentino

El caso

El episodio ocurrió el pasado 14 de enero durante una salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro. Páez se encontraba con un grupo de amigas en un boliche cuando, según su propio relato, se generó una discusión al momento de retirarse del lugar. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, sostuvo en diálogo con el diario El Liberal.