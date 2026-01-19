Secciones
Serenata a Cafayate: programación día por día y valores de entradas

El festival programado para el último fin de semana de febrero funciona como el cierre ideal de las vacaciones de verano antes del inicio del ciclo lectivo.

Hace 1 Hs

La localidad salteña de Cafayate ultima los detalles para recibir a cientos de visitantes en una celebración cargada de música y danzas tradicionales. El festival programado para el último fin de semana de febrero funciona como el cierre ideal de las vacaciones de verano antes del inicio del ciclo lectivo. La organización invita al público a adquirir sus entradas con antelación para asegurar su lugar en este evento emblemático del calendario folclórico.

Desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de febrero, el escenario de la Bodega Encantada recibirá a decenas de artistas de gran trayectoria. Durante las tres jornadas, el programa incluye las presentaciones de los ganadores de la Pre-Serenata y la participación de la Niña de la Serenata 2026. Esta cita en la calle Nuestra Señora del Rosario promete noches inolvidables de cultura y tradición en el corazón de los Valles Calchaquíes.

Cartelera de la Serenata a Cafayate

Artistas consagrados, nuevas voces, ballets y tradición se unirán para brillar en el escenario al ritmo del folclore. El jueves 26, abrirán los espectáculos Los Nocheros, Jorge Rojas, Ahyre y Sergio Galleguillo, los artistas más convocantes de la jornada. Se presentarán también Jacinta Condorí, Luceros del Alba, Dionisíacos, Daniel D’Amico, El Tolombeño, Raúl Rogelio Guantay y los ballets Sol Calchaquí y El Algarrobal.

El segundo día será el favorito de los amantes de las voces del folclore, porque será la noche del “Indio” Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Dalmiro Cuéllar. También darán sus shows Carafea, Atemporal, Iván Ruiz, Santiago Cueto, Angelo Aranda, Lautaro D’Amico, Lorena Carpanchay y Ecos de mi tierra. Se presentarán los ballets Rescatando mis raíces y Almafuerte.

La última noche, el sábado 28, será el gran cierre con un espectáculo que incluirá al “Chaqueño” Palavecino, Las Voces de Orán, Los Tekis y Canto 4. Además, estarán Alma Carpera, Franco Barrionuevo, Canto del Alma, Adriana Rojas, Mañeros, Marcela Ceballos, Los de Cafayate, Ezequiel Chaves, Las Voces del Yaco y Copleros de Río Seco. Se presentarán también los ballets Horizontes y Pueblo Mío.

Precio de las entradas para la Serenata a Cafayate

La organización dividió las entradas y se ofrecen tickets con precios diferenciados según la ubicación y el día. El jueves 26, la entrada popular tendrá un costo de $40.000; la platea, $50.000 y la preferencial, $70.000. El viernes 27, la popular estará a $45.000; la platea a $50.000 y la preferencial a $70.000. Para cerrar, el sábado 28, la popular tendrá un valor de $50.000; la platea, $70.000 y la preferencial, $90.000. Los residentes de Cafayate podrán acceder a los tickets a un menor costo: $35.000 el jueves, $40.000 el viernes y $50.000 el sábado.

