Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, entre ellos Brasil y Uruguay

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, como parte de una ofensiva para endurecer la política migratoria y restringir el ingreso de extranjeros considerados con riesgo de convertirse en una “carga pública” para el Estado.