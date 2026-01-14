Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, entre ellos Brasil y Uruguay

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, como parte de una ofensiva para endurecer la política migratoria y restringir el ingreso de extranjeros considerados con riesgo de convertirse en una “carga pública” para el Estado.
La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado y entrará en vigencia el 21 de enero, con duración indefinida. La suspensión se mantendrá mientras las autoridades revisan los procedimientos de selección y verificación de los solicitantes.
Según explicó el organismo oficial, la medida seguirá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes “no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”.
De acuerdo con un memorando interno, los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar las solicitudes de visas de inmigrante amparadas en la legislación vigente durante el período de revisión. El objetivo declarado es reforzar los criterios para impedir el ingreso de personas que eventualmente dependan de programas de asistencia estatal.
La suspensión no alcanzará a las visas no inmigrantes, como las de turismo o negocios. Sin embargo, la administración Trump adelantó que se intensificarán los controles, incluida la revisión del historial en redes sociales de todos los solicitantes.
Países de América alcanzados por la medida
En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, la suspensión afecta a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
La nómina de países alcanzados incluye también a naciones de África, Medio Oriente, Asia y Europa del Este, como Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros.
Según informó Fox News, las excepciones a la suspensión serán “muy limitadas” y solo se otorgarán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.