La Anmat prohibió un acondicionador para el cabello por tener ingredientes no permitidos

Durante el relevamiento, el organismo constató que el número de legajo 2731 correspondía al Laboratorio Luis Norberto Jara, habilitado como elaborador de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes en formas líquidas y semisólidas. En una primera instancia, la Anmat notificó formalmente al laboratorio, pero el titular de la firma negó que las unidades sin lote ni vencimiento correspondieran a su producción. En la documentación presentada, aclaró que toda la fabricación se realizó bajo un único lote, identificado como DC394, con fecha de vencimiento en noviembre de 2024.