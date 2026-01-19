Aguilares promete brillar, una vez más, en los corsos

Aguilares invita a tucumanos y turistas a sumergirse en una experiencia donde el brillo de los trajes y la calidez de su gente confirman que, en el sur de Tucumán, el Carnaval es un sentimiento que se renueva año a año, cada vez con más fuerza y presencia.
La “Ciudad de las avenidas” lleva 49 años celebrando los corsos provinciales y se prepara para festejar a lo grande las cinco décadas en 2027. Por lo pronto, habrá corsos, fiesta y desfiles durante dos fines de semana antes del Carnaval. Los paseos de las comparsas se dividirán en dos fines de semana, para que nadie se pierda el espectáculo. El presidente del Ente Tucumán Turismo destacó la grandeza de la infraestructura de los corsos y recordó que será una fiesta gratuita, en paz y sin alcohol, pensada para que la gente viva mejor la experiencia.
Aguilares tiene preparada una grilla con dos fines de semana repletos de danzas, brillos y plumas. La celebración se dividirá en dos partes. La primera, el último fin de semana de enero; la segunda, a la semana siguiente. Las familias ya pueden agendar estas fechas para ir hasta allí a bailar y a celebrar el Carnaval anticipado.
Los corsos empezarán el jueves 29, con actividades de los más pequeños. Las noches centrales de competencia y desfile serán el viernes 30 y sábado 31. El esquema se repetirá la semana siguiente: el jueves 5 se destinará a corsos infantiles y el viernes 6 y sábado 7, a las competencias de los adultos. Todo, con entrada libre y gratuita.
La intendenta, Gimena Mansilla, destacó que Aguilares cuenta con el corsódromo más largo del país. Pero, además, dijo que este año se suma una infraestructura más, pensada para hacer la fiesta más grande. Se inaugurarán 160 metros de tribunas de hormigón que brindarán mayor seguridad y una visión privilegiada para las familias. Seis comparsas locales trabajaron durante meses para que, por cuatro noches, la ciudad se convierta en el corazón del Carnaval del norte argentino. La ciudad ya tiene su capacidad hotelera colmada para estas fechas, lo que derrama beneficios económicos para las localidades aledañas.