Aguilares promete brillar, una vez más, en los corsos

La “Ciudad de las avenidas” lleva 49 años celebrando los corsos provinciales y se prepara para festejar a lo grande las cinco décadas en 2027. Por lo pronto, habrá corsos, fiesta y desfiles durante dos fines de semana antes del Carnaval. Los paseos de las comparsas se dividirán en dos fines de semana, para que nadie se pierda el espectáculo. El presidente del Ente Tucumán Turismo destacó la grandeza de la infraestructura de los corsos y recordó que será una fiesta gratuita, en paz y sin alcohol, pensada para que la gente viva mejor la experiencia.