Secciones
SociedadActualidad

Aguilares promete brillar, una vez más, en los corsos

La “Ciudad de las avenidas” se alista para los 49° corsos provinciales.

Aguilares promete brillar, una vez más, en los corsos
Hace 2 Hs

Aguilares invita a tucumanos y turistas a sumergirse en una experiencia donde el brillo de los trajes y la calidez de su gente confirman que, en el sur de Tucumán, el Carnaval es un sentimiento que se renueva año a año, cada vez con más fuerza y presencia.

 La “Ciudad de las avenidas” lleva 49 años celebrando los corsos provinciales y se prepara para festejar a lo grande las cinco décadas en 2027. Por lo pronto, habrá corsos, fiesta y desfiles durante dos fines de semana antes del Carnaval. Los paseos de las comparsas se dividirán en dos fines de semana, para que nadie se pierda el espectáculo. El presidente del Ente Tucumán Turismo destacó la grandeza de la infraestructura de los corsos y recordó que será una fiesta gratuita, en paz y sin alcohol, pensada para que la gente viva mejor la experiencia.

Aguilares tiene preparada una grilla con dos fines de semana repletos de danzas, brillos y plumas. La celebración se dividirá en dos partes. La primera, el último fin de semana de enero; la segunda, a la semana siguiente. Las familias ya pueden agendar estas fechas para ir hasta allí a bailar y a celebrar el Carnaval anticipado.

Los corsos empezarán el jueves 29, con actividades de los más pequeños. Las noches centrales de competencia y desfile serán el viernes 30 y sábado 31. El esquema se repetirá la semana siguiente: el jueves 5 se destinará a corsos infantiles y el viernes 6 y sábado 7, a las competencias de los adultos. Todo, con entrada libre y gratuita.

La intendenta, Gimena Mansilla, destacó que Aguilares cuenta con el corsódromo más largo del país. Pero, además, dijo que este año se suma una infraestructura más, pensada para hacer la fiesta más grande. Se inaugurarán 160 metros de tribunas de hormigón que brindarán mayor seguridad y una visión privilegiada para las familias. Seis comparsas locales trabajaron durante meses para que, por cuatro noches, la ciudad se convierta en el corazón del Carnaval del norte argentino. La ciudad ya tiene su capacidad hotelera colmada para estas fechas, lo que derrama beneficios económicos para las localidades aledañas.

Temas Aguilares
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor
2

Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor

Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta
3

Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta

Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano
4

Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano

5

VPN gratuitas bajo la lupa: ¿por qué los expertos alertan sobre su uso?

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar
6

Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar

Más Noticias
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

Vivir más y mejor: cómo funciona la dieta nórdica y cuáles son sus beneficios

Vivir más y mejor: cómo funciona la dieta nórdica y cuáles son sus beneficios

Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Por qué el lunes cansa tanto: la ciencia explicó las causas y dio cuatro claves para superarlo

Tomar agua sin tener sed: ¿hábito saludable o riesgo oculto? Esto dicen los especialistas

Tomar agua sin tener sed: ¿hábito saludable o riesgo oculto? Esto dicen los especialistas

Comentarios