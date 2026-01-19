Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Para entender cabalmente cómo funciona el mercado de las hojas de coca, vale la pena repasar toda la cadena de comercialización y dimensionar la magnitud de un negocio que sigue creciendo por la falta de regulación. “Esto no se va a acabar nunca porque se les acabaría el negocio a muchos”, sostuvo Luis Marengo, experimentado pescador. “No hay una decisión política. Acabaron con la prostitución y no pueden legislar sobre este tema. Es que hay un gran desconocimiento de lo que realmente está pasando”, añadió.