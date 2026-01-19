Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Para entender cabalmente cómo funciona el mercado de las hojas de coca, vale la pena repasar toda la cadena de comercialización y dimensionar la magnitud de un negocio que sigue creciendo por la falta de regulación. “Esto no se va a acabar nunca porque se les acabaría el negocio a muchos”, sostuvo Luis Marengo, experimentado pescador. “No hay una decisión política. Acabaron con la prostitución y no pueden legislar sobre este tema. Es que hay un gran desconocimiento de lo que realmente está pasando”, añadió.
El valor del kilo de hoja de coca en Bolivia, según los informes oficiales, es de $ 14.000. A ese monto se le debe agregar un 10%, que es lo que se le paga al pasador para que cruce la frontera. En total, en localidades fronterizas, el costo es de poco más de $ 15.000.
“Es una actividad creciente por una sola razón: el coqueo es un hábito que se está extendiendo en todas las clases sociales y en todo el país. Obviamente, hay un mercado que cada vez exige más este producto”, sostuvo el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho.
Trasladarla a Tucumán tiene un costo extra. Se cotizaría a más de $ 35.000 si es transportada por bagayeros. El encarecimiento de más del 100% se debe al servicio de flete e incluye los posibles sobornos que deben pagar para evitar el secuestro.
Pero si lo hacen por encomienda, el precio del kilo podría ascender a $ 34.000, aunque es un sistema mucho más seguro, ya que no es tan fácil detectar un cargamento por esta vía. En 2025, de los 16.000 kilos que fueron secuestrados, más de 9.500 eran transportados con este sistema. “Saben que no podemos controlar todos los camiones que pasan a diario por nuestros límites. Creo que se debería legislar sobre esta cuestión”, añadió el comisario Ferreyra.
Una vez que reciben los envíos, los distribuidores fraccionan ese kilo en 50 bolsas de 20 gramos ($ 1.400); 25 de 40 gramos ($ 2.800); y cuatro de 250 gramos ($ 18.000). En redes sociales promocionan su actividad y ofrecen el producto en esta y otras provincias. En promedio, obtendrían ganancias de unos $ 71.000 por cada kilo.
Está tan aceitada la comercialización de la coca que los distribuidores incluso se dan el gusto de sugerir a los comerciantes el precio de venta para no desestabilizar el mercado. Normalmente, recomiendan venderla entre un 30% y un 40% más cara y no incluyen los gastos de envío, que se realizan a través de servicios de mensajería o que los minoristas pasan a retirar personalmente.
Entonces, para el público, el valor final de una bolsa de 20 gramos es de $ 2.000; la de 40 gramos, $ 4.000; y la de 250 gramos, $ 23.000. Por ende, para el minorista, el valor del kilo es de $ 92.000.
En el mercado se pueden encontrar otros tipos de productos de mayor costo. Por ejemplo, en los últimos tiempos se comercializan paquetes de 125 gramos de hojas de coca saborizadas y colocadas en recipientes herméticos, con un costo de $ 15.000 al público. Ofertas sobran, como también la certeza de que este negocio genera millonarias ganancias libres de impuestos.