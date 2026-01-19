La desaceleración inflacionaria será más lenta, según analistas

Las expectativas dominan al mercado. Si bien el año arrancó con la mirada puesta en el pago de los vencimientos de la deuda, los inversores no dejaron de seguir otras variables. Por ejemplo, el tipo de cambio que pasa una suerte de período de tranquilidad, incluso con bajas del dólar en algunas de sus variantes. Pero hay otro indicador que está teniendo protagonismo por la forma en cómo cerró 2025: el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En efecto, la administración del presidente Javier Milei ha puesto una meta que los operadores del mercado dudan de su efectividad. En el Presupuesto vigente, se ha establecido que la variación inflacionaria de este año será de un 10%, menos de la mitad de lo que proyectan las consultoras privadas para todo este período. Incluso el propio Milei salió a respaldar esta estimación, cuando vaticinó que, hacia agosto próximo, la inflación será cero. Los consultores, mientras tanto, creen que el proceso de desaceleración inflacionaria será gradual y más lenta de lo pautado por el Ministerio de Economía de la Nación.