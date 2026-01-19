Mundo Una cumbre en medio de las tensiones geopolíticas Milei participará en Suiza del encuentro que reúne a líderes globales. Se espera una reunión con su par estadounidense, Donald Trump. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Donald TrumpJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Venezuela liberó al preso político argentino-israelí Yacoov Harari Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno La ONU exigió la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos en Venezuela Lo más popular ¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez? Cinco pautas higiénicas simples que recomiendan los expertos para evitar el mal olor a sudor Entrenás fuerza y no bajás de peso: el motivo que explica la ciencia y que casi nadie te cuenta Ejercicios simples y efectivos: cómo quemar grasa en casa con esta rutina de verano VPN gratuitas bajo la lupa: ¿por qué los expertos alertan sobre su uso? Las mejores pelotas para llevar a la playa y los juegos ideales para disfrutar junto al mar