Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

En un acontecimiento calificado como histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea (UE) formalizaron en Asunción la firma de su acuerdo de asociación comercial, tras 26 años de negociaciones. Las principales cámaras empresariales elogiaron ayer ese entendimiento que, según comunicaron, favorecerá al país. Así lo señaló el Grupo de los 6 (G6), que integran la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la SRA y la UIA. “En un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”, fundamentó.
En tanto, las Bolsas de Comercio y Cereales consideraron que la postura de los países miembro del bloque sudamericano “un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones”. En este sentido, dijeron que el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia.
Asimismo, señalaron que el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización.
A su vez, la Sociedad Rural Argentina consideró que el entendimiento arribado con la Unión Europea “permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo. Además, favorecerá el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional de una mayor inserción internacional. Seguramente que esta apertura comercial beneficiará al Mercosur, a la Argentina y particularmente a nuestro sector”. “A partir de ahora, aguardamos que el Parlamento europeo y los países miembros del Mercosur ratifiquen el acuerdo. Estamos a disposición del Poder Legislativo para formar parte del debate, presentar nuestros aportes y lograr los consensos necesarios con el objetivo de que Argentina se transforme en un país con reglas claras, competitivo y previsible”, resaltó la entidad.
“El acuerdo que se firmó abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado y otorgará beneficios comerciales concretos, donde el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios, el 70% de los productos ingresan sin arancel desde el inicio, el 14% con desgravación gradual (3, 7 o 10 años), y el 15% mediante cuotas con arancel reducido o cero. Todo esto brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva”, celebró el comunicado ruralista.
Finalmente, la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “debe leerse en una clave más amplia que la estrictamente comercial”, ya que, según dijo el titular de esa entidad, Martín Rappallini, se trata de “una oportunidad estratégica para fortalecer la relación de la Argentina con el mundo productivo, creando un marco favorable para inversiones, incorporación de tecnología y expansión comercial en condiciones previsibles”.