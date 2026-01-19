Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Por supuesto, nos queda la memoria reverdecida aquí por nuestros Recuerdos Fotográficos. Esta imagen es de enero de 1934, cuando los tucumanos -según la crónica de LA GACETA- soportaban “un calor sudánico” (sería por Sudán, país del África subsahariana; en fin, ya no está el creador de la metáfora para interrogarlo). Las temperaturas superaban los 40 grados y quienes no estaban para pileteadas tenían otras opciones. En las confiterías, abarrotadas, todos iban por el chopp de cerveza al que llamaban “Santo patrono de las 8 novenas partes de Tucumán y abogado de los calurosos”. Otros optaban por el chopp criollo, es decir la aloja, que no necesitaba del “marco de confiterías burguesas” sino que se vendía tímidamente en las heladerías. Y para quienes no querían salir de su casa, la llegada del achilatero era el alivio. Pasaron más de 90 años...