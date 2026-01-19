Secciones
Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

Una recomendación para quienes asisten al parque Avellaneda: deténganse un momento en el piletón, cierren los ojos y traten de imaginarlo como una piscina pública de natación. Con ese fin se construyó y así funcionó durante muchos años, con intermitencias a causa de los desperfectos que obligaban a repararla una y otra vez. Es más; la última de esas “reinauguraciones” se produjo en la década del 80. Hasta que un día se decidió que no daba para más.

Por supuesto, nos queda la memoria reverdecida aquí por nuestros Recuerdos Fotográficos. Esta imagen es de enero de 1934, cuando los tucumanos -según la crónica de LA GACETA- soportaban “un calor sudánico” (sería por Sudán, país del África subsahariana; en fin, ya no está el creador de la metáfora para interrogarlo). Las temperaturas superaban los 40 grados y quienes no estaban para pileteadas tenían otras opciones. En las confiterías, abarrotadas, todos iban por el chopp de cerveza al que llamaban “Santo patrono de las 8 novenas partes de Tucumán y abogado de los calurosos”. Otros optaban por el chopp criollo, es decir la aloja, que no necesitaba del “marco de confiterías burguesas” sino que se vendía tímidamente en las heladerías. Y para quienes no querían salir de su casa, la llegada del achilatero era el alivio. Pasaron más de 90 años...


