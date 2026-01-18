Secciones
DeportesFútbol

Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título

El equipo mendocino superó a Estudiantes de Caseros en el duelo inaugural del certamen. Esta semana habrá más acción.

CON LA COPA. Independiente Rivadavia fue el encargado de inaugurar una nueva edición de la Copa Argentina y llevó el trofeo. CON LA COPA. Independiente Rivadavia fue el encargado de inaugurar una nueva edición de la Copa Argentina y llevó el trofeo.
18 Enero 2026

En el primer partido oficial del año en el fútbol argentino, Independiente Rivadavia, campeón vigente de la Copa Argentina, inauguró una nueva edición del certamen con otro triunfo.

En el estadio La Pedrera, de San Luis, la “Lepra” mendocina superó sin contratiempos a Estudiantes de Buenos Aires.

A los 23 minutos de juego apareció el goleador Alex Arce para poner el 1 a 0 tras un pase de Alejo Osella. El equipo de la Primera Nacional intentó incomodar al de Primera División, pero nunca lo logró. Sin ser muy superiores, los mendocinos jugaron mejor y terminaron justificando la victoria y la clasificación. A los 72’, Gonzalo Ríos puso cifras definitivas tras conectar un centro de Juan Manuel Elordi, uno de los flamantes refuerzos que llegaron al elenco de Alfredo Berti, que se prepara para jugar por primera vez en su historia la Copa Libertadores.

La acción en la Copa continuará este lunes, con el duelo entre Estudiantes de la Plata e Ituzaingó. El choque entre el campeón del Clausura y el equipo de la B Metropolitana se jugará desde las 21:15 en el estadio Florencio Sola, de Banfield.

Además, el certamen tendrá un partido más en enero: el miércoles, en cancha de Lanús, también a partir de las 21.15, Argentinos se medirá con Midland.

Temas Copa ArgentinaSan LuisClub Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El futuro inmediato de Atlético Tucumán: a pulir detalles y mirar de reojo el mercado

El futuro inmediato de Atlético Tucumán: a pulir detalles y mirar de reojo el mercado

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán
3

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
4

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

Sonríe Hugo Colace: la CD de Atlético confirmó que el octavo refuerzo llega a mañana a Tucumán

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

Murió Guillermo Salatino: su último posteo y los emotivos mensajes de despedida

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Comentarios