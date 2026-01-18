Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título

A los 23 minutos de juego apareció el goleador Alex Arce para poner el 1 a 0 tras un pase de Alejo Osella. El equipo de la Primera Nacional intentó incomodar al de Primera División, pero nunca lo logró. Sin ser muy superiores, los mendocinos jugaron mejor y terminaron justificando la victoria y la clasificación. A los 72’, Gonzalo Ríos puso cifras definitivas tras conectar un centro de Juan Manuel Elordi, uno de los flamantes refuerzos que llegaron al elenco de Alfredo Berti, que se prepara para jugar por primera vez en su historia la Copa Libertadores.