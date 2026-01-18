Copa Argentina: Independiente Rivadavia comenzó la defensa del título

En el primer partido oficial del año en el fútbol argentino, Independiente Rivadavia, campeón vigente de la Copa Argentina, inauguró una nueva edición del certamen con otro triunfo.
En el estadio La Pedrera, de San Luis, la “Lepra” mendocina superó sin contratiempos a Estudiantes de Buenos Aires.
A los 23 minutos de juego apareció el goleador Alex Arce para poner el 1 a 0 tras un pase de Alejo Osella. El equipo de la Primera Nacional intentó incomodar al de Primera División, pero nunca lo logró. Sin ser muy superiores, los mendocinos jugaron mejor y terminaron justificando la victoria y la clasificación. A los 72’, Gonzalo Ríos puso cifras definitivas tras conectar un centro de Juan Manuel Elordi, uno de los flamantes refuerzos que llegaron al elenco de Alfredo Berti, que se prepara para jugar por primera vez en su historia la Copa Libertadores.
La acción en la Copa continuará este lunes, con el duelo entre Estudiantes de la Plata e Ituzaingó. El choque entre el campeón del Clausura y el equipo de la B Metropolitana se jugará desde las 21:15 en el estadio Florencio Sola, de Banfield.
Además, el certamen tendrá un partido más en enero: el miércoles, en cancha de Lanús, también a partir de las 21.15, Argentinos se medirá con Midland.