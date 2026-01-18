¿A quién beneficia el parate? Las diferentes miradas en los vestuarios de Villa Alem

Para el director técnico Walter Arrieta, la suspensión fue una decisión lógica, pese a que la ve como un beneficio. “Somos un equipo al que le gusta el balón por el piso, y hoy se arriesgaba mucho porque la pelota se frenaba y te la podían quitar cerca de tu área”, analizó. Arrieta no ocultó que el factor externo juega a su favor de cara a la reanudación. “Siempre viene bien un poquito de suerte; las cosas pasan por algo. A ellos esto les perjudica bastante porque no van a tener a su gente y tienen que resolver el tema de quedarse un día más. Todo eso suma a nuestro favor”, consideró.