Pragmatismo oficial para avanzar con las reformas

Para el licenciado en Ciencias Políticas, el rol del gobernador Jaldo destaca por su capacidad de interpretar la dinámica de la segunda mitad del mandato de Milei. Sin las presiones electorales que marcaron los años anteriores, Jaldo y sus pares han entendido que la negociación es la norma. “Los gobernadores saben que la Casa Rosada está dispuesta a retribuir los apoyos parlamentarios, pero también aprendieron que el Gobierno nacional suele demorar el cumplimiento de sus promesas. Esta experiencia previa es la que hoy marca el ritmo de las conversaciones”, remarcó.