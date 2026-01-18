Secciones
Oficial: la AFA no otorgará amnistía a los suspendidos

Los futbolistas sancionados a fines de 2025 deberán cumplir sus castigos en el inicio del Clausura.

NO HAY PERDÓN. Jugadores y entrenadores que adeuden sanciones de 2025 deberán cumplirlas en el Torneo Apertura.
18 Enero 2026

A diferencia de lo sucedido en temporadas anteriores, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que no habrá amnistía para los jugadores suspendidos al cierre del Clausura 2025. De este modo, quienes arrastren sanciones disciplinarias deberán cumplirlas en las primeras jornadas de la competencia oficial.

La medida marca un quiebre con lo ocurrido en los últimos años, ya que la AFA había declarado amnistías antes del inicio de los torneos en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, a cuatro días del comienzo formal de la temporada, que se pondrá en marcha con la Copa Argentina, se ratificó que no habrá indulto por parte de la entidad que preside Claudio Tapia.

En consecuencia, los futbolistas que hayan alcanzado la quinta amarilla, sufrido expulsiones o recibido sanciones del Tribunal de Disciplina deberán cumplir sus fechas pendientes. El caso más llamativo involucra a 10 jugadores de Estudiantes tras la sanción aplicada por el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central.

Otros jugadores afectados son Ignacio Malcorra, quien fue expulsado cuando vestía la camiseta de Rosario Central y recibió dos fechas: cumplió una ante Estudiantes, pero al quedar eliminado el Canalla, deberá cumplir la restante en el debut del Rojo. Rodrigo Fernández Cedrés también deberá purgar sanción.

Pero no solo a futbolistas alcanza esta decisión, los entrenadores también se verán afectados. La lista se completa con César Ibáñez y Frank Darío Kudelka (Huracán), Ricardo Zielinski (Belgrano), Ramón Arias (Tigre), Agustín Bouzat y Guillermo Barros Schelotto (Vélez), además de Jhohan Romaña y Nery Domínguez, este último actualmente en Central Córdoba de Rosario.

En el marco de la Copa Argentina, y a raíz de los incidentes ocurridos en la final ante Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia también sufrirá ausencias: Franco Amarfil, Alejo Osella y Matías Fernández deberán cumplir sus sanciones, al igual que el director técnico Alfredo Berti.

Una baja para el "Decano"

El único jugador de Atlético Tucumán afectado por esta decisión es Ignacio Galván. El defensor fue expulsado ante Independiente por una agresión a Leonardo Godoy a los 12 minutos del segundo tiempo y recibió tres fechas de suspensión. 

Galván ya cumplió dos de ellas frente a Godoy Cruz y Lanús sobre el final del campeonato pasado, por lo que deberá cumplir la restante en la primera fecha del Clausura, cuando el "Decano" visite a Independiente Rivadavia en Mendoza.

BAJA SENSIBLE. Atlético tiene problemas para definir el reemplazo del lateral.

Ante esta baja, el entrenador Hugo Colace maneja dos opciones para reemplazarlo: Ramiro Paunero, juvenil categoría 2005, o Maximiliano Villa, quien aparece como alternativa con mayor experiencia.

Comentarios