Oficial: la AFA no otorgará amnistía a los suspendidos

La medida marca un quiebre con lo ocurrido en los últimos años, ya que la AFA había declarado amnistías antes del inicio de los torneos en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, a cuatro días del comienzo formal de la temporada, que se pondrá en marcha con la Copa Argentina, se ratificó que no habrá indulto por parte de la entidad que preside Claudio Tapia.