"En nuestra casa tenemos que sacar una ventaja": Tucumán Central quiere dar el primer paso en Villa Alem

El conjunto "Rojo" se prepara para la primera parte del duelo decisivo frente al "Expreso Azul", por la final del Torneo Regional Amateur Región Norte.

A TODO O NADA. El conjunto dirigido por Walter Arrieta se enfrenta a una prueba de fuego contra Talleres de Perico. A TODO O NADA. El conjunto dirigido por Walter Arrieta se enfrenta a una prueba de fuego contra Talleres de Perico.
Hace 2 Hs

Es una tarde que puede marcar un antes y un después para Tucumán Central. Con la ilusión intacta y el peso de una final en el horizonte, el “Rojo” afrontará este domingo el primer capítulo decisivo frente a Talleres de Perico, en Villa Alem, desde las 17. El camino fue largo, exigente y lleno de obstáculos, y hoy encuentra al equipo de Walter Arrieta ante una oportunidad que excede lo deportivo: jugar una nueva final, en casa, con su gente.

El último entrenamiento se realizó hoy por la mañana. Tras esa práctica, el plantel quedó concentrado, enfocado exclusivamente en un partido que puede empezar a definir el futuro inmediato del club.

“Es un equipo difícil, fuerte, que tiene puntos altos en defensa. Lo venimos trabajando durante la semana para ver cómo lastimarlo”, explicó Arrieta, quien puso el foco en la necesidad de hacerse fuerte como local. “En nuestra casa tenemos que sacar una ventaja para poder ir más tranquilos a Jujuy”, agregó.

LIDER TÁCTICO. Arrieta supo instalar en su plantel una mentalidad ganadora. LIDER TÁCTICO. Arrieta supo instalar en su plantel una mentalidad ganadora.

Como antecedente inmediato, el DT valoró lo realizado contra Boroquímica, en Campo Quijano, donde Tucumán Central logró el pasaje a la final en condiciones adversas. “Fue un partido difícil, la cancha no estaba en buenas condiciones y tuvimos que adaptarnos al juego de ellos”, comentó Arrieta, que también destacó el papel de la lluvia. “Cuando se formaron charcos la pelota quedaba más parada y se pudo jugar más por abajo; eso nos benefició”, señaló.

En cuanto al equipo, Arrieta confirmó una sola modificación: ante la ausencia de César Abregú, Víctor Castaño será el volante central. Además, el DT se mostró optimista con la posible vuelta de Carlos Juárez. “Viene mejorando y creemos que puede llegar”, cerró.

Venta de entradas

En la previa, la presidenta Soledad González informó que las entradas generales tendrán un valor de $15.000.

