"En nuestra casa tenemos que sacar una ventaja": Tucumán Central quiere dar el primer paso en Villa Alem

Es una tarde que puede marcar un antes y un después para Tucumán Central. Con la ilusión intacta y el peso de una final en el horizonte, el “Rojo” afrontará este domingo el primer capítulo decisivo frente a Talleres de Perico, en Villa Alem, desde las 17. El camino fue largo, exigente y lleno de obstáculos, y hoy encuentra al equipo de Walter Arrieta ante una oportunidad que excede lo deportivo: jugar una nueva final, en casa, con su gente.