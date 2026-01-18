Pablo Toviggino bajo la lupa: 53 vuelos privados y más de US$ 7 millones en viajes

Uno de los puntos más sensibles de la investigación señala que uno de los aviones utilizados pertenece a Javier Faroni, empresario señalado como recaudador de la AFA en el exterior desde 2021. Según Clarín, TourProdEnter, la empresa de Faroni, habría manejado cerca de 300 millones de dólares vinculados a derechos comerciales de la Selección, de los cuales unos 42 millones habrían sido derivados a firmas fantasma, tres de ellas vinculadas al entorno de Toviggino.