Pablo Toviggino bajo la lupa: 53 vuelos privados y más de US$ 7 millones en viajes

La investigación que sacude al fútbol argentino sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Según una investigación de Clarín, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y uno de los hombres de mayor peso en la estructura que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, realizó 53 viajes al exterior en aviones privados de lujo, con un costo estimado superior a los 7 millones de dólares.
De acuerdo al relevamiento publicado por el diario Clarín, desde que asumió como tesorero en 2017, Toviggino acumuló 72 viajes internacionales, de los cuales 53 fueron en aeronaves privadas o ejecutivas, lo que representa más del 70% de sus traslados al exterior. El cálculo promedio ubica cada vuelo en torno a los 150 mil dólares, sin contar los viajes realizados en líneas comerciales.
Entre los destinos más frecuentes figuran Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú, algunos de ellos utilizados incluso como escalas para trayectos posteriores. Parte de esos vuelos coincidieron con eventos oficiales, como el Mundial de Qatar 2022 o la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos, aunque otros destinos no tendrían una relación directa con su rol institucional.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación señala que uno de los aviones utilizados pertenece a Javier Faroni, empresario señalado como recaudador de la AFA en el exterior desde 2021. Según Clarín, TourProdEnter, la empresa de Faroni, habría manejado cerca de 300 millones de dólares vinculados a derechos comerciales de la Selección, de los cuales unos 42 millones habrían sido derivados a firmas fantasma, tres de ellas vinculadas al entorno de Toviggino.
Los registros también indican que Flyzar, empresa aérea vinculada a Gustavo Carmona, fue una de las más utilizadas por el tesorero, con 18 viajes realizados. Carmona, además, aparece asociado a vuelos en helicóptero hacia una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares, propiedad cuya titularidad real es investigada por el juez Marcelo Aguinsky.
Viajes, empresas y una trama bajo la lupa judicial
La causa judicial analiza no solo la frecuencia y el costo de los vuelos, sino también quiénes viajaron junto a Toviggino, cómo se financiaron esos traslados y si los manifiestos de vuelo cumplen con la normativa vigente. Según detalló Clarín, la reconstrucción del itinerario se realizó con información de la PSA, ANAC, EANA, fuentes aeroportuarias y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, además de testimonios y registros aeronáuticos. Por ahora, los interrogantes siguen abiertos y la investigación continúa avanzando.