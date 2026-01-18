El emotivo homenaje de Francisco Cerúndolo para Guillermo Salatino en el Abierto de Australia

Una huella imborrable en el tenis argentino

Con el triunfo, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, donde se medirá ante el bosnio Damir Dzumhur, pero el resultado quedó en un segundo plano. El homenaje recordó la enorme trayectoria de Guillermo Salatino, quien cubrió más de 145 torneos de Grand Slam y se convirtió en una referencia mundial del periodismo especializado. Tras conocerse la noticia de su muerte, jugadores, entrenadores, periodistas y la Asociación Argentina de Tenis multiplicaron los mensajes de despedida, confirmando que su legado seguirá presente en cada rincón del circuito.