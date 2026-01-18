Secciones
El emotivo homenaje de Francisco Cerúndolo para Guillermo Salatino en el Abierto de Australia

Luego de su victoria en Melbourne, el tenista argentino recordó al histórico cronista, fallecido a los 80 años.

EN LA MEMORIA. El homenaje de Francisco Cerúndolo a Guillermo Salatino tras su victoria en el Abierto de Australia. EN LA MEMORIA. El homenaje de Francisco Cerúndolo a Guillermo Salatino tras su victoria en el Abierto de Australia.
Hace 1 Hs

El Abierto de Australia regaló un momento cargado de emoción más allá del resultado deportivo. Tras su victoria en la primera ronda, Francisco Cerúndolo encontró la manera de homenajear a una figura histórica del periodismo argentino: Guillermo Salatino, fallecido este sábado a los 80 años.

Luego de imponerse en tres sets ante el chino Zhang Zhizhen por 6-3, 7-6 (7-0) y 6-3, el argentino se acercó a la cámara de transmisión —como es habitual— y dejó un mensaje simple, pero contundente: “Gracias, Salata”. El gesto no tardó en viralizarse y fue celebrado por el mundo del tenis, que todavía procesa la pérdida de uno de sus cronistas más emblemáticos.

Salatino murió a causa de un paro cardíaco previo a una cirugía. Su última cobertura había sido en las Finales de la Copa Davis 2025 en Bologna y, al momento de su fallecimiento, se encontraba de vacaciones junto a su familia. Su vínculo con el tenis fue profundo y permanente, tanto dentro como fuera de las canchas.

Una huella imborrable en el tenis argentino

Con el triunfo, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, donde se medirá ante el bosnio Damir Dzumhur, pero el resultado quedó en un segundo plano. El homenaje recordó la enorme trayectoria de Guillermo Salatino, quien cubrió más de 145 torneos de Grand Slam y se convirtió en una referencia mundial del periodismo especializado. Tras conocerse la noticia de su muerte, jugadores, entrenadores, periodistas y la Asociación Argentina de Tenis multiplicaron los mensajes de despedida, confirmando que su legado seguirá presente en cada rincón del circuito.

