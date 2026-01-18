Llamativo: por qué los camellos fueron aliados clave del título de Luciano Benavides en el Dakar

En la etapa decisiva, el piloto norteamericano cometió un error de navegación a siete kilómetros de la meta, tomó un camino incorrecto y perdió el tiempo justo para que el argentino recortara la diferencia definitiva. Benavides finalizó segundo en el último tramo, pero ese esfuerzo le alcanzó para superar a su rival en la general y quedarse con el título por el margen más estrecho jamás registrado en la competencia.