Llamativo: por qué los camellos fueron aliados clave del título de Luciano Benavides en el Dakar

En la penúltima etapa, Ricky Brabec perdió segundos decisivos al quedar bloqueado por 80 animales. El argentino ganó el Dakar por solo dos segundos.

El Rally Dakar 2026 ofreció uno de los finales más increíbles y ajustados de su historia, con un desenlace que combinó épica, errores mínimos y una escena tan insólita como decisiva. Luciano Benavides se consagró campeón en la categoría motos por apenas dos segundos de diferencia sobre el estadounidense Ricky Brabec, en una definición que tuvo a los camellos como protagonistas inesperados.

El episodio clave ocurrió durante la penúltima etapa, en el tramo que unió Al Henakiyah con Yanbu. Cuando Brabec lideraba la clasificación general y se encaminaba a defender la ventaja, se encontró con una barrera natural imposible de prever: una manada de alrededor de 80 camellos bloqueó el trazado durante unos 700 metros. El estadounidense se vio obligado a frenar, maniobrar con cautela y resignar segundos valiosos.

A pesar de ese contratiempo, Brabec logró imponerse en la etapa y llegó al último día con una ventaja de 3 minutos y 20 segundos sobre Benavides, lo que parecía encaminarlo hacia su tercer título en el Dakar. Sin embargo, el rally volvió a demostrar que nada está asegurado hasta el final.

En la etapa decisiva, el piloto norteamericano cometió un error de navegación a siete kilómetros de la meta, tomó un camino incorrecto y perdió el tiempo justo para que el argentino recortara la diferencia definitiva. Benavides finalizó segundo en el último tramo, pero ese esfuerzo le alcanzó para superar a su rival en la general y quedarse con el título por el margen más estrecho jamás registrado en la competencia.

Un desenlace para la historia

La combinación del retraso provocado por los camellos y el fallo posterior de Brabec terminó inclinando la balanza a favor de Luciano Benavides, que escribió una página inolvidable en el Dakar. El argentino celebró un campeonato histórico, marcado por la perseverancia y la precisión, en una edición que quedará grabada como una de las más dramáticas y sorprendentes de todos los tiempos.

