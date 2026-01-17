Quién es Luciano Benavides, el campeón argentino que hizo historia en el Rally Dakar

Benavides llegó al Dakar 2026 con una carga que no figuraba en la hoja de ruta. En octubre pasado, durante el Rally de Marruecos, sufrió una dura caída que le provocó roturas en la rodilla y la clavícula. El diagnóstico era desalentador. “La lógica decía que no debía correr”, confesó Luciano. Contra los consejos médicos, evitó la cirugía inmediata para no perderse el Dakar. Para colmo, en los entrenamientos previos al inicio en Arabia Saudita, una nueva caída le provocó una lesión en los meniscos. Corrió las 13 etapas con dolor, sostenido por un fuerte trabajo mental junto a su psicólogo Gustavo Ruiz, el mismo profesional que acompaña a Franco Colapinto.