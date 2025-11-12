Preocupación por Palito Ortega: qué es el Herpes Zóster y por qué provoca tanto dolor

"Palito" Ortega canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido". Julieta Ortega explicó que el cantante aún no se recupera totalmente de las dolencias causadas por el herpes zóster.
El doctor Guillermo Capuya explicó en Radio Mitre qué es el Herpes Zóster, cómo se manifiesta y qué medidas deben tomarse para prevenir complicaciones. La enfermedad, también conocida como “culebrilla”, puede afectar principalmente a personas mayores de 50 años y causar un intenso dolor.
Durante el programa Nuestra Mañana, conducido por Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el doctor Guillermo Capuya habló sobre el Herpes Zóster y brindó una serie de recomendaciones para cuidarse.
“El 90% de los mayores de 50 años hemos tenido varicela. Ese virus no se va del cuerpo: queda latente, guardado en el sistema nervioso, en algún ganglio, y por algún motivo se despierta”, explicó el médico.
Según Capuya, el virus puede reactivarse cuando baja la inmunidad, ya sea por enfermedades, estrés o tratamientos que afecten las defensas. “Personas con VIH, pacientes oncológicos o adultos mayores son los más propensos a que el virus reaparezca”, detalló.
Un virus que puede volver con dolor
El especialista advirtió que uno de cada dos adultos mayores de 85 años puede desarrollar Herpes Zóster.
“Palito Ortega tiene ahora. Lo escuché contar en una entrevista con Fernando Bravo que estaba con mucho dolor, una de las complicaciones típicas de esta enfermedad”, relató Capuya.
Ese dolor persistente, conocido como neuralgia posherpética, es una de las secuelas más frecuentes del Herpes Zóster. “La enfermedad pasa —las vesículas con líquido desaparecen en unos diez días—, pero el dolor puede durar uno, dos o tres meses, e incluso años”, explicó.
Cómo reconocer y tratar el Herpes Zóster
El Herpes Zóster se manifiesta con erupciones dolorosas en la piel, similares a ampollas o granitos, que suelen concentrarse en una sola parte del cuerpo.
“Puede afectar la cara, el cuello, el tronco, el abdomen y, en algunos casos, las piernas”, señaló el médico. También puede provocar pérdida de audición o visión, dependiendo del nervio afectado.
Las lesiones suelen secarse y formar costras en un período de entre tres y cuatro semanas, pero el dolor puede extenderse mucho más allá.
Cómo prevenir el Herpes Zóster
Entre las recomendaciones de Capuya para prevenir esta enfermedad se destacan:
Mantener las defensas altas, con buena alimentación y descanso.
Controlar el estrés, uno de los factores que más debilita el sistema inmunológico.
Consultar al médico ante síntomas iniciales como ardor o picazón localizada.
Aplicarse la vacuna contra el Herpes Zóster, disponible para mayores de 50 años, que ayuda a reducir la posibilidad de reactivación del virus.
Un llamado a la prevención
“El Herpes Zóster no se puede eliminar del cuerpo, pero sí se puede prevenir su reaparición y evitar complicaciones”, concluyó el doctor Capuya.
El especialista insistió en que la detección temprana y el tratamiento médico adecuado son claves para reducir el impacto de la enfermedad, especialmente en personas de edad avanzada o con defensas bajas.