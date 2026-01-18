Los que siempre están, sin hacer ruido

En todas las familias se da una diversidad de formas de actuar en lo que a comportamiento social se refiere que en las reuniones se hace patente. Por un lado hay gente de naturaleza verborrágica, como partidaria de un “asiático famaillense”, ya que trata de no dejar espacio al silencio; es gente con “horror vacuis”, terror al vacío. Por otra parte, tenemos el estilo “ático infiernillo”, es decir personas que omiten opinar y son reticentes a colmar el paisaje de referencias suyas La nomenclatura procede de la retórica grecolatina: el estilo ático (de Atenas) representaba lo sobrio y el asiático (de Asia Menor) lo recargado y grandilocuente.