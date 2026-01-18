Lo que vendrá y lo que está

Una secuela de “Juego de Tronos”
HBO Max aprovechó rápidamente el impulso arrollador de los ocho años de “Juego de Tronos” en pantalla para lanzar su precuela, ambientada dos siglos antes de esos episodios. Así, durante dos temporadas (y una tercera en camino para ser estrenada presumiblemente en agosto) desarrolló la trama de “La casa del dragón”, que tuvo a Ryan Condal como soporte, aunque su vínculo con George R. R. Martin esté definitivamente roto. La historia es una adaptación de la sangrienta guerra civil entre dos facciones rivales de la Casa Targaryen -los Negros y los Verdes- por la sucesión al Trono de Hierro, conocida como la Danza de los Dragones.
Los episodios de esta producción -y los que vendrán- están disponibles en HBO Max, como lo estarán desde hoy a la medianoche la historia de “El Caballero de los Siete Reinos” (ver “Un mundo cotidiano...”), ubicada temporalmente justo en la mitad entre “La casa...” y “Juego...”.
Pero no fue suficiente. Hace cuatro años se conoció que la plataforma estaba preparando una secuela centrada en Jon Nieve luego del final de la serie, que repetiría como protagonista a Kit Harington para el regocijo de sus fanáticos. Sin embargo, los problemas personales del actor, que incluyeron temas de salud mental según reconoció, y la mirada oscura y pesimista que tendría el relato determinaron que el proyecto fuese archivado.
El sitio especializado norteamericano The Hollywood Reporter publicó que el estudio sí está trabajando en la continuidad de la historia, pero desde otro personaje igual de atractivo: Arya Stark, interpretada por Maisie Williams. “Aunque la historia aún se está desarrollando, una posibilidad es trasladar el drama a la tierra mediterránea de Essos”, se anuncia, sin mayores precisiones.
Sólo trascendió que la acción tendría como guionista y director a Quoc Dang Tran, y que todo partiría de la escena final de Arya en “Juego...”, donde está en la cubierta de un barco que zarpa hacia nuevas aventuras más allá de Poniente. El libretista acredita haber creado “Las gotas de Dios”, una serie de televisión franco-japonesa que es una adaptación en acción real del manga homónimo, publicado desde 2004 y que circula por Apple TV+.
Pero es tan primitivo todo que todavía no hay un elenco contratado (ni siquiera a Williams, quien sería considerada irremplazable en su papel). Martin reconoció hace tiempo que HBO está trabajando en secuelas de “Juego de tronos”, pero no se involucró en detalles. Asimismo, en febrero de 2025 Francesca Orsi, responsable de la sección Drama de HBO, habló de un spin-off centrado en “el linaje de los Targaryen”. Queda por ver en el tiempo quién dice la verdad y cuánto hay de globo de ensayo en cada noticia que aparece sobre el relato épico y sus posibles derivaciones. “La vara de la producción está muy alta”, trascendió desde la señal de streaming, generando más dudas que certezas sobre lo que vendrá.