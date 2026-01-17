Wilfredo Olivera volvió a San Martín: ¿por qué posó junto a "Chuny" Moreno y Guillermo Rodríguez?

En medio de un mercado de pases agitado y decisiones que empiezan a marcar el rumbo del proyecto 2026, San Martín dio una señal clara hacia adentro y hacia afuera: apostar por lo propio. En las últimas horas, el club acordó la continuidad de Guillermo Rodríguez y Nicolás “Chuny” Moreno, dos futbolistas formados en la institución, que seguirán ligados al “Santo” por las próximas dos temporadas.
Las negociaciones se cerraron durante la mañana en La Ciudadela, donde Wilfredo Olivera, ex jugador del club y representante de ambos futbolistas, se reunió con el director deportivo Facundo Pérez Castro. El encuentro permitió destrabar los detalles contractuales y sellar un acuerdo que garantiza la permanencia del zaguero central y del delantero, en una decisión que apunta a sostener identidad y pertenencia dentro del plantel profesional.
La continuidad de Rodríguez representa una apuesta fuerte en un sector clave del equipo. El defensor, surgido de las divisiones inferiores, logró consolidarse en la última temporada y sumó minutos importantes en un contexto complejo. Su renovación le permite a San Martín asegurar una pieza que conoce el club, la categoría y que todavía tiene margen de crecimiento dentro de la estructura defensiva que empieza a delinear Andrés Yllana.
En el caso de Moreno, la dirigencia valoró especialmente su recorrido, su rol dentro del grupo y su identificación con la camiseta. El delantero también surgido del club atravesó distintos momentos en el último tiempo, pero siempre mantuvo una conducta profesional y una fuerte conexión con el hincha. Su continuidad aparece como un respaldo a los futbolistas de la casa, en un mercado donde no todos los casos pudieron resolverse de la misma manera.
Señal de respaldo y el caso Vera
Las renovaciones de Rodríguez y Moreno se dan en un contexto sensible, marcado por salidas resonantes y negociaciones que no prosperaron, como ocurrió recientemente con Ulises Vera, también representado por Olivera. En ese escenario, San Martín buscó diferenciar situaciones y avanzar con quienes mostraron predisposición para continuar dentro de un proyecto que prioriza el orden, la comunicación y la sustentabilidad.