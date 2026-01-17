Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Wilfredo Olivera volvió a San Martín: ¿por qué posó junto a "Chuny" Moreno y Guillermo Rodríguez?

El representante se reunió con la dirigencia y aseguró la continuidad de los dos futbolistas formados en el club.

POSTAL. Wilfredo Olivera posa junto a Nicolás Moreno y Guillermo Rodríguez, dos de sus representados. POSTAL. Wilfredo Olivera posa junto a Nicolás Moreno y Guillermo Rodríguez, dos de sus representados.
Hace 2 Hs

En medio de un mercado de pases agitado y decisiones que empiezan a marcar el rumbo del proyecto 2026, San Martín dio una señal clara hacia adentro y hacia afuera: apostar por lo propio. En las últimas horas, el club acordó la continuidad de Guillermo Rodríguez y Nicolás “Chuny” Moreno, dos futbolistas formados en la institución, que seguirán ligados al “Santo” por las próximas dos temporadas.

Las negociaciones se cerraron durante la mañana en La Ciudadela, donde Wilfredo Olivera, ex jugador del club y representante de ambos futbolistas, se reunió con el director deportivo Facundo Pérez Castro. El encuentro permitió destrabar los detalles contractuales y sellar un acuerdo que garantiza la permanencia del zaguero central y del delantero, en una decisión que apunta a sostener identidad y pertenencia dentro del plantel profesional.

La continuidad de Rodríguez representa una apuesta fuerte en un sector clave del equipo. El defensor, surgido de las divisiones inferiores, logró consolidarse en la última temporada y sumó minutos importantes en un contexto complejo. Su renovación le permite a San Martín asegurar una pieza que conoce el club, la categoría y que todavía tiene margen de crecimiento dentro de la estructura defensiva que empieza a delinear Andrés Yllana.

En el caso de Moreno, la dirigencia valoró especialmente su recorrido, su rol dentro del grupo y su identificación con la camiseta. El delantero también surgido del club atravesó distintos momentos en el último tiempo, pero siempre mantuvo una conducta profesional y una fuerte conexión con el hincha. Su continuidad aparece como un respaldo a los futbolistas de la casa, en un mercado donde no todos los casos pudieron resolverse de la misma manera.

Señal de respaldo y el caso Vera

Las renovaciones de Rodríguez y Moreno se dan en un contexto sensible, marcado por salidas resonantes y negociaciones que no prosperaron, como ocurrió recientemente con Ulises Vera, también representado por Olivera. En ese escenario, San Martín buscó diferenciar situaciones y avanzar con quienes mostraron predisposición para continuar dentro de un proyecto que prioriza el orden, la comunicación y la sustentabilidad.

Temas Primera NacionalSan MartínNicolás MorenoWilfredo OliveraGuillermo RodríguezAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
4

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad
5

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
6

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Más Noticias
Vargas Aignasse: Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad

Vargas Aignasse: "Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad"

Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios