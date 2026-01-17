Wilfredo Olivera volvió a San Martín: ¿por qué posó junto a "Chuny" Moreno y Guillermo Rodríguez?

En el caso de Moreno, la dirigencia valoró especialmente su recorrido, su rol dentro del grupo y su identificación con la camiseta. El delantero también surgido del club atravesó distintos momentos en el último tiempo, pero siempre mantuvo una conducta profesional y una fuerte conexión con el hincha. Su continuidad aparece como un respaldo a los futbolistas de la casa, en un mercado donde no todos los casos pudieron resolverse de la misma manera.