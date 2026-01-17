Báez fue finalista en Auckland y confirmó su gran arranque de temporada

Sebastián Báez estuvo muy cerca de coronar su gran inicio de año, pero cayó en la final del ATP 250 de Auckland ante el checo Jakub Mensik, que se impuso por 6-3 y 7-6 para quedarse con el título en Nueva Zelanda. Más allá del resultado, el argentino cerró una semana de alto nivel y llegará con buenas sensaciones al Australian Open.