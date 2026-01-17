Secciones
¿Qué necesitan Las Yaguaretés para ascender al SVNS 2?

Tras un arranque perfecto en Dubái, el seleccionado argentino femenino de seven está a un triunfo de asegurar el ascenso de categoría en el nuevo formato del Circuito Mundial.

Hace 4 Hs

Las Yaguaretés dieron un paso firme en el SVNS División 3 que se disputa en Dubái y quedaron a solo un partido de lograr el ascenso al SVNS 2. El equipo dirigido por Nahuel García completó un sábado ideal, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, que le permitieron finalizar en lo más alto del Grupo B.

Gracias a ese rendimiento, el seleccionado argentino se metió en las semifinales del torneo y este domingo tendrá una chance directa de subir de categoría. Desde las 4.50 (hora argentina), Las Yaguaretés enfrentarán a República Checa y, en caso de ganar, no solo accederán a la final del certamen, sino que también asegurarán su lugar en el SVNS División 2.

El formato del SVNS 3 es claro y exigente: se trata de un único torneo con ocho equipos, del cual solo dos obtendrán el ascenso. Esas plazas quedan reservadas exclusivamente para los seleccionados que alcancen la final. En la otra semifinal se medirán Sudáfrica y Polonia, desde las 4.28.

En la fase de grupos, Argentina integró la zona B y logró triunfos ante Colombia, Samoa y Polonia. El Grupo A, en tanto, estuvo compuesto por República Checa, Sudáfrica, México y Tailandia, con checas y sudafricanas avanzando a semifinales.

El premio que está en juego va más allá de Dubái. El SVNS División 2 estará compuesto por seis seleccionados y se disputará en tres etapas: Nairobi (14 y 15 de febrero), Montevideo (21 y 22 de marzo) y San Pablo (28 y 29 de marzo). En ese nivel ya esperan China, Kenia, España y Brasil, a los que se sumarán los dos ascendidos desde el SVNS 3.

A su vez, los cuatro mejores equipos del SVNS 2 clasificarán al SVNS World Championship, instancia final del circuito que reunirá a los 12 mejores seleccionados del mundo en torneos en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux. Con este nuevo sistema, Las Yaguaretés aún tienen por delante un camino largo, pero concreto: ganar una semifinal para ascender y seguir avanzando, etapa por etapa, hacia la elite del seven mundial.

