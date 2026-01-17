¿Qué necesitan Las Yaguaretés para ascender al SVNS 2?

El premio que está en juego va más allá de Dubái. El SVNS División 2 estará compuesto por seis seleccionados y se disputará en tres etapas: Nairobi (14 y 15 de febrero), Montevideo (21 y 22 de marzo) y San Pablo (28 y 29 de marzo). En ese nivel ya esperan China, Kenia, España y Brasil, a los que se sumarán los dos ascendidos desde el SVNS 3.