Marta Fort reveló por qué pagó 20 mil dólares en una fiesta y terminó estallando de bronca

El comienzo de 2026 no fue el que Marta Fort había imaginado. Lejos de una celebración soñada, la hija de Ricardo Fort vivió una noche de Año Nuevo que pasó del lujo prometido a la indignación total. Su plan era recibir el año en Punta del Este, en una de las fiestas más exclusivas del verano, pero la experiencia terminó envuelta en reclamos y polémica.