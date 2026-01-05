Secciones
Marta Fort reveló por qué pagó 20 mil dólares en una fiesta y terminó estallando de bronca

Marta Fort contó que pagó 20 mil dólares para recibir el Año Nuevo en una fiesta exclusiva de Punta del Este, pero la celebración duró pocos minutos y terminó en escándalo, enojo y un fuerte reclamo de devolución.

Hace 33 Min

El comienzo de 2026 no fue el que Marta Fort había imaginado. Lejos de una celebración soñada, la hija de Ricardo Fort vivió una noche de Año Nuevo que pasó del lujo prometido a la indignación total. Su plan era recibir el año en Punta del Este, en una de las fiestas más exclusivas del verano, pero la experiencia terminó envuelta en reclamos y polémica.

La influencer relató lo ocurrido en un programa de streaming, donde explicó que había adquirido una de las entradas más costosas del evento, convencida de que se trataba de una propuesta de primer nivel. Sin embargo, apenas iniciada la noche, todo comenzó a desmoronarse.

Una fiesta de lujo que duró minutos

Según contó Marta, el evento no logró sostener ni el clima ni la organización que se había prometido. Tras su llegada, apenas pudo brindar con una copa de champagne antes de que la situación se complicara. La lluvia fue el primer obstáculo, pero no el único: poco después, la música se apagó y los asistentes recibieron la orden de retirarse.

La escena, lejos de ser glamorosa, se volvió tensa. “La gente empezó a quejarse, nadie entendía qué estaba pasando”, describió, y agregó que ni siquiera se les permitió llevarse las bebidas que habían pagado. La indignación se extendió rápidamente entre los presentes.

Un reclamo que sigue sin respuesta

Marta Fort explicó que su entrada correspondía al sector VIP del evento, mientras que otras localidades, mucho más económicas, ofrecieron la misma experiencia fallida. “Pagamos una fortuna para vivir algo distinto y fue igual para todos”, señaló, dejando en claro su sensación de estafa.

El enojo no quedó solo en el momento. La influencer aseguró que exige la devolución de los 20 mil dólares abonados y que, hasta ahora, no recibió respuestas por parte de los organizadores. La cifra y el relato generaron impacto en redes sociales, donde el episodio abrió un debate sobre los excesos del verano esteño y los valores de las fiestas exclusivas.

