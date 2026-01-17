El plantel de San Martín habló tras la postergación del debut en la Primera Nacional: ¿conviene esperar?

Justamente, la cohesión del vestuario es otro de los aspectos que se ve fortalecido. Víctor Salazar, una de las incorporaciones más esperadas por el hincha, admitió que es de los que no ve la hora de jugar en La Ciudadela, pero entiende que este nuevo margen permitirá que el grupo llegue de la mejor manera al debut. “Es un orgullo estar acá. Me tengo que preparar porque controlar la ansiedad es difícil. Ya estaba pensando en debutar el 7; con la psicóloga Solarena Assan estamos manejando un poco esa ansiedad”, confesó, valorando el tiempo adicional para la integración del equipo. “Al cambio lo veo bien para que nos vayamos conociendo mejor entre todos”, afirmó el defensor, mientras la parrilla comenzaba a tomar forma.