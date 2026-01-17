Rescataron en Neuquén a una niña de tres años que caminó sola durante ocho horas en la montaña

La fiscal a cargo de la investigación, Laura Pizzipaulo, confirmó al medio LM Neuquén que la niña fue hallada cerca de las 4.15 de este sábado por un ciudadano que integraba el equipo de búsqueda. De acuerdo con las estimaciones, Jésica caminó sin rumbo durante más de ocho horas por la zona montañosa y recorrió aproximadamente siete kilómetros durante la noche, bajo bajas temperaturas, según informaron medios locales.