Rescataron en Neuquén a una niña de tres años que caminó sola durante ocho horas en la montaña

Había desaparecido en un paraje cercano a Caviahue. Fue hallada en buen estado de salud tras un amplio operativo de búsqueda.

Hace 1 Hs

Una niña de tres años fue rescatada en las últimas horas en la provincia de Neuquén luego de haber permanecido sola durante aproximadamente ocho horas en una zona de montaña, tras desaparecer el viernes por la noche. La menor, identificada como Jésica, fue encontrada en buenas condiciones de salud.

Según las primeras informaciones, la desaparición ocurrió en el paraje Las Lecheras, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Caviahue. El alerta se activó alrededor de las 19.30 del viernes, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda en el que participaron autoridades locales y vecinos de la zona.

La fiscal a cargo de la investigación, Laura Pizzipaulo, confirmó al medio LM Neuquén que la niña fue hallada cerca de las 4.15 de este sábado por un ciudadano que integraba el equipo de búsqueda. De acuerdo con las estimaciones, Jésica caminó sin rumbo durante más de ocho horas por la zona montañosa y recorrió aproximadamente siete kilómetros durante la noche, bajo bajas temperaturas, según informaron medios locales.

Tras el hallazgo, la menor fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica y luego se reencontró con su familia. Actualmente se encuentra en buen estado de salud.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo la desaparición. En ese marco, la fiscal Pizzipaulo avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.

En el operativo trabajaron Defensa Civil, Gendarmería Nacional y los bomberos de Loncopué, quienes realizaron rastrillajes en la zona. También participaron el Grupo GEOP y la Brigada de Chos Malal.

“El equipo trabajó en conjunto para dar con el paradero de la niña y garantizar su seguridad. La policía y los equipos de emergencia hicieron todo lo posible para encontrar a Jésica y reunirla con su familia”, destacó la fiscal.

Pizzipaulo indicó además que un vecino del lugar, identificado como Marcos Sepúlveda, fue quien encontró a la niña y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió concretar el rescate.

