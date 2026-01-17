¿Se puede perder el tren otra vez? Tres reformas que se dilatan y temor a que la historia se repita

Con un Congreso de tono mucho más amigable que la sociedad le proporcionó a Javier Milei en las elecciones de octubre para que tenga más herramientas de manejo institucional y también con cambios de fondo en materia de rosca política, el gobierno libertario ya transita a pleno su tercer año de gobierno con los focos primarios de interés puestos en lo estructural, lo económico y lo internacional. Los tres ejes están íntimamente conectados para intentar el despegue lo antes posible, pero lamentablemente si el primero de ellos no se resuelve y si todo se alarga, como parece que va a suceder, la pista no quedará finalmente lisa y todo se hará mucho más dificultoso.