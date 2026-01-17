"Me vuelvo totalmente loco": el eufórico festejo de Franco Colapinto por la hazaña de Luciano Benavides

La épica consagración de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026 no solo paralizó a Salta y al mundo del motociclismo, sino que también encontró un espectador de lujo en Europa. Franco Colapinto, actual piloto de la escudería Alpine en la Fórmula 1, celebró como un hincha más la victoria de su compatriota, mostrando la gran relación que une a los máximos referentes del deporte motor argentino actual.