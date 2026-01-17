"Me vuelvo totalmente loco": el eufórico festejo de Franco Colapinto por la hazaña de Luciano Benavides
El piloto de Fórmula 1 siguió minuto a minuto la definición del Dakar desde la base de Alpine en Inglaterra. En sus redes sociales, estalló de alegría tras el histórico triunfo del salteño por apenas dos segundos.
La épica consagración de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026 no solo paralizó a Salta y al mundo del motociclismo, sino que también encontró un espectador de lujo en Europa. Franco Colapinto, actual piloto de la escudería Alpine en la Fórmula 1, celebró como un hincha más la victoria de su compatriota, mostrando la gran relación que une a los máximos referentes del deporte motor argentino actual.
Desde Enstone, Inglaterra, donde se prepara para la nueva temporada de la máxima categoría, el pilarense volcó toda su adrenalina en las redes sociales apenas se confirmó que Benavides le había arrebatado el título a Ricky Brabec por la mínima diferencia de dos segundos.
Colapinto no ahorró en mayúsculas ni en signos de exclamación para describir lo que sentía ante el televisor. "¡VAMOS VAMOOOOOOO SOS UNA BESTIA 2 segundos!", fue su primera reacción, incrédulo ante el margen histórico que definió la carrera más difícil del mundo.
Poco después, ante la avalancha de imágenes de Luciano levantando el trofeo, Franco sentenció con su estilo característico: "Me vuelvo totalmente locoooooo". Los posteos del piloto de F1 destacaron no solo el mérito deportivo, sino también el orgullo nacional: "Todo al 2 loco, qué lindo, qué lindos que son. Unos cracks, ¡aguante Argentina! A disfrutar".
Una amistad forjada en las pistas
El vínculo entre el piloto de F1 y los hermanos Benavides no es nuevo. Los lazos se estrecharon públicamente durante el último Gran Premio de Brasil, cuando Luciano y Kevin viajaron al circuito de Interlagos para apoyar a Franco. Allí compartieron momentos en el paddock que sellaron una amistad basada en la admiración mutua.
Además, existe un hilo conductor clave en el éxito de ambos: Gustavo Ruiz. El psicólogo deportivo, que ha sido fundamental en el ascenso meteórico de Colapinto en el automovilismo internacional, es el mismo que trabaja con Luciano Benavides desde 2019, ayudándolo a gestionar la presión mental necesaria para ganar un Dakar.
De la Panamericana a la élite mundial
En sus mensajes, Colapinto también dejó entrever su costado más nostálgico. Hace poco tiempo, Franco recordó en una entrevista que su pasión por el Dakar nació en su infancia, cuando junto a su familia se acercaba a la colectora de la Autopista Panamericana para ver pasar las máquinas cuando la competencia se realizaba en suelo argentino.
Hoy, convertido en la cara de Argentina en la Fórmula 1, Franco celebra los logros de sus pares con la misma humildad de aquel niño. "Qué ídolo, disfrutalo re merecido, ¡animal!", cerró el piloto de Alpine en los videos compartidos por el nuevo campeón del Dakar.