¿Cuál es la nueva función de WhatsApp que cambia la forma de mostrar tu foto de perfil?

WhatsApp sigue ajustando su funcionamiento con cambios que apuntan a ampliar la experiencia de uso y reforzar su costado más social. La última novedad introduce una mejora esperada por muchos usuarios, la posibilidad de usar dos imágenes distintas en el perfil.
Según un informe del sitio especializado WABetaInfo, la aplicación de mensajería líder a nivel global avanza en el desarrollo de una función que permitirá añadir una segunda foto al perfil. De esta manera, los usuarios podrán complementar su imagen principal con una fotografía adicional, lo que abre nuevas alternativas para personalizar la cuenta y mostrar distintos aspectos de su identidad digital, según informa La Nación.
La foto de perfil tradicional se mantendrá en su versión circular, mientras que la nueva imagen aparecerá en la parte superior de la pantalla, ocupando todo el ancho del perfil, a modo de portada o banner. Este espacio adicional permitirá sumar contenido visual sin necesidad de modificar la foto principal. La propuesta apunta a ofrecer una forma más expresiva y directa de mostrar intereses personales, recuerdos o vínculos afectivos.
¿Cómo puedo activar la nueva función?
Desde la app señalan que la activación de esta función será opcional y sencilla. Al ingresar al perfil, se incorporará un nuevo botón de edición desde el cual se podrá seleccionar una imagen de la galería y ajustarla con una herramienta de recorte diseñada para este formato horizontal. No obstante, se advierte que no todas las fotos se adaptarán correctamente, ya que el banner requiere proporciones específicas para mantener una estética ordenada.
Para quienes decidan no utilizar la segunda imagen continuarán viendo únicamente su foto de perfil habitual, mientras que la parte superior del perfil quedará cubierta por un fondo neutro.
Con esta actualización, la plataforma propiedad de Meta refuerza la idea de acercarse cada vez más a la lógica de las redes sociales, tanto en términos visuales como en la experiencia de uso. La incorporación de nuevas herramientas de expresión busca que los usuarios permanezcan más tiempo haciendo uso de la app y cuenten con más recursos para fortalecer el vínculo con sus contactos.
Aunque no hay una fecha oficial para su lanzamiento global, todo indica que la función podría habilitarse para el público general en el corto plazo.