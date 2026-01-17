¿Cuál es la nueva función de WhatsApp que cambia la forma de mostrar tu foto de perfil?

¿Cómo puedo activar la nueva función?

Desde la app señalan que la activación de esta función será opcional y sencilla. Al ingresar al perfil, se incorporará un nuevo botón de edición desde el cual se podrá seleccionar una imagen de la galería y ajustarla con una herramienta de recorte diseñada para este formato horizontal. No obstante, se advierte que no todas las fotos se adaptarán correctamente, ya que el banner requiere proporciones específicas para mantener una estética ordenada.