Secciones
SociedadTecnología

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp que cambia la forma de mostrar tu foto de perfil?

La plataforma permitirá sumar una segunda imagen con formato de portada y refuerza su costado más social.

Nueva función de WhatsApp. Foto archivo. Nueva función de WhatsApp. Foto archivo.
Hace 3 Hs

WhatsApp sigue ajustando su funcionamiento con cambios que apuntan a ampliar la experiencia de uso y reforzar su costado más social. La última novedad introduce una mejora esperada por muchos usuarios, la posibilidad de usar dos imágenes distintas en el perfil.

Según un informe del sitio especializado WABetaInfo, la aplicación de mensajería líder a nivel global avanza en el desarrollo de una función que permitirá añadir una segunda foto al perfil. De esta manera, los usuarios podrán complementar su imagen principal con una fotografía adicional, lo que abre nuevas alternativas para personalizar la cuenta y mostrar distintos aspectos de su identidad digital, según informa La Nación.

La foto de perfil tradicional se mantendrá en su versión circular, mientras que la nueva imagen aparecerá en la parte superior de la pantalla, ocupando todo el ancho del perfil, a modo de portada o banner. Este espacio adicional permitirá sumar contenido visual sin necesidad de modificar la foto principal. La propuesta apunta a ofrecer una forma más expresiva y directa de mostrar intereses personales, recuerdos o vínculos afectivos.

¿Cómo puedo activar la nueva función?

Desde la app señalan que la activación de esta función será opcional y sencilla. Al ingresar al perfil, se incorporará un nuevo botón de edición desde el cual se podrá seleccionar una imagen de la galería y ajustarla con una herramienta de recorte diseñada para este formato horizontal. No obstante, se advierte que no todas las fotos se adaptarán correctamente, ya que el banner requiere proporciones específicas para mantener una estética ordenada.

Para quienes decidan no utilizar la segunda imagen continuarán viendo únicamente su foto de perfil habitual, mientras que la parte superior del perfil quedará cubierta por un fondo neutro.

Con esta actualización, la plataforma propiedad de Meta refuerza la idea de acercarse cada vez más a la lógica de las redes sociales, tanto en términos visuales como en la experiencia de uso. La incorporación de nuevas herramientas de expresión busca que los usuarios permanezcan más tiempo haciendo uso de la app y cuenten con más recursos para fortalecer el vínculo con sus contactos.

Aunque no hay una fecha oficial para su lanzamiento global, todo indica que la función podría habilitarse para el público general en el corto plazo.

Temas WhatsAppLa NaciónMeta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La realidad virtual se consolida en el trabajo: cómo las empresas capacitan empleados con VR y reducen costos

La realidad virtual se consolida en el trabajo: cómo las empresas capacitan empleados con VR y reducen costos

Esto es lo que deberías hacer antes de las nueve de la mañana si querés alcanzar el bienestar, según los especialistas

Esto es lo que deberías hacer antes de las nueve de la mañana si querés alcanzar el bienestar, según los especialistas

Por qué los días en la Tierra duraron solo 19 horas: el sorprendente hallazgo científico

Por qué los días en la Tierra duraron solo 19 horas: el sorprendente hallazgo científico

Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

Cómo evitar llamadas de números desconocidos en WhatsApp: el truco para blindar tu cuenta sin bloquear contactos

La historia espacial podría cambiar la próxima semana: el anuncio más esperado de la NASA

La historia espacial podría cambiar la próxima semana: el anuncio más esperado de la NASA

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Morir por nada
2

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
3

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
4

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
6

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Más Noticias
La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Comentarios