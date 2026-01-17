Pasaportes más poderosos del mundo en 2026: ¿en qué puesto quedó la Argentina?

¿En qué puesto quedó la Argentina?

Argentina se encuentra en la ubicación 17 de este escalafón global. Con la credencial de nuestro país es posible acceder a 169 naciones sin contar con una visa previa. Este es uno de los registros más cercanos a la cima, situándose apenas un peldaño por debajo de la performance de 2024 (tomado como referencia de estabilidad previa), cuando el país se ubicó en la posición número 16°.