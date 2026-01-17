Pasaportes más poderosos del mundo en 2026: ¿en qué puesto quedó la Argentina?

Una nueva edición del Índice de Pasaportes Henley 2026 demostró cómo la movilidad global cambió en estos últimos 20 años. Mientras que el año pasado las conclusiones revelaron caídas históricas, como fue el caso de Estados Unidos que salió por primera vez de los escalones de privilegio, el nuevo reporte revela una gran brecha entre las naciones con mayor apertura y las que cada vez quedan más aisladas.
Henley & Partners publicó su último informe sobre los pasaportes del mundo, un índice que clasifica todos los documentos según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. Este 2026 reveló un panorama cada vez más polarizado: mientras que algunos países alcanzan cifras récords de ingresos, otros territorios se encuentran cada vez más aislados; esto pone de relieve la creciente disparidad de movilidad global.
El podio global y el contraste de la desigualdad
En la cima del ranking, Singapur se consolida con el documento más poderoso del planeta, permitiendo el ingreso a 192 destinos sin necesidad de visado. El liderazgo asiático se refuerza con Japón y Corea del Sur, que comparten el segundo lugar con acceso a 188 naciones. El dominio europeo completa el "top 3" con estados como España, Dinamarca y Suiza, que ofrecen libre tránsito a 186 puntos geográficos.
La otra cara de la moneda la representa Afganistán, que se mantiene en el último puesto con apenas 24 destinos accesibles. Esta diferencia de 168 países entre el primero y el último marca la asimetría más amplia desde que se creó el relevamiento en 2006. Según Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, el "privilegio del pasaporte" es hoy un factor decisivo para la seguridad y el crecimiento económico individual.
El retorno de las potencias y el endurecimiento de fronteras
Un dato destacado de este año es el regreso de Estados Unidos al Top 10, luego de una breve caída a finales de 2025. Sin embargo, este ascenso es frágil: el análisis advierte sobre nuevas políticas de seguridad que podrían exigir a ciudadanos de países aliados (como el Reino Unido o Francia) la entrega de datos personales extremadamente sensibles, desde direcciones IP hasta perfiles de redes sociales, para ingresar al territorio estadounidense.
Por otro lado, China ha protagonizado uno de los ascensos más meteóricos de la última década, subiendo 28 posiciones gracias a una agresiva política de apertura diplomática. En contraste, las reformas de visados en la Unión Europea están dificultando el acceso para los ciudadanos africanos, cuyas tasas de rechazo de visas Schengen han trepado al 26,6% en el último año.
¿En qué puesto quedó la Argentina?
Argentina se encuentra en la ubicación 17 de este escalafón global. Con la credencial de nuestro país es posible acceder a 169 naciones sin contar con una visa previa. Este es uno de los registros más cercanos a la cima, situándose apenas un peldaño por debajo de la performance de 2024 (tomado como referencia de estabilidad previa), cuando el país se ubicó en la posición número 16°.
A pesar de las fluctuaciones globales, el pasaporte argentino se mantiene como uno de los más fuertes de la región y del mundo, conservando una estabilidad que le permite a sus ciudadanos evitar los procesos burocráticos que hoy afectan a gran parte de las naciones en desarrollo.