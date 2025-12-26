Estados Unidos restringe el ingreso a otros dos países

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Casa Blanca amplió esta semana la prohibición de viajes a Estados Unidos y añadió a Antigua y Barbuda y Dominica a la lista de países con restricciones de ingreso, en el marco de una política que el gobierno de Donald Trump justificó por motivos de seguridad nacional. La decisión, difundida a través de un comunicado oficial y reproducida por el diario argentino “La Nación”, se centró en supuestas deficiencias persistentes en los sistemas de evaluación, verificación y cooperación en el intercambio de información de esas naciones.