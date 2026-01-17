Monotributo: cómo hacer una recategorización y cuáles son las escalas que rigen desde febrero 2026

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió las nuevas escalas que regirán a los inscriptos al monotributo desde febrero. A partir del domingo 1, los nuevos montos indicados serán la referencia para los topes de facturación anual. Se definieron así los valores mínimos y máximos de cada categoría y los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.
Las modificaciones corresponden a los números que registró el Índice de Precios al Consumidor (INDEC) durante los últimos seis meses de 2025. El ajuste redefine los ingresos brutos anuales permitidos para las 11 categorías del monotributo. También se actualizaron parámetros como la superficie afectada a la actividad, los alquileres devengados y el consumo de energía eléctrica por año.
Cuándo corresponde la recategorización y cómo hacerla
Los contribuyentes deberán analizar nuevamente sus ingresos y egresos y, en razón de la facturación anual y de la entrada en vigencia de las nuevas escalas, podrán saber si deben recategorizarse o no. Si los montos superan o quedan por debajo del rango establecido, entonces está determinado que debe realizarse la recategorización –es decir, el cambio de categoría en el régimen– de manera obligatoria.
La recategorización se hace desde el Portal Monotributo de ARCA**,** al que se ingresa con CUIT y clave fiscal habilitada. Una vez en el sistema, se habilita la opción “Recategorizarme”. Los interesados en hacer el trámite deben estar atentos, porque se realiza únicamente durante enero y julio. El contribuyente podrá verificar en qué categoría se encuentra y cuáles son las vigentes.
La página solicitará datos como el monto facturado en los últimos 12 meses, si se utiliza un local para el desarrollo de la actividad y si la actividad se realiza en una provincia adherida al Monotributo Unificado. A partir de esta información, la página calculará la categoría sugerida. Quien esté haciendo el trámite deberá verificar sus datos antes de confirmar la nueva categoría.