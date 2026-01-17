Monotributo: cómo hacer una recategorización y cuáles son las escalas que rigen desde febrero 2026

La recategorización se hace desde el Portal Monotributo de ARCA**,** al que se ingresa con CUIT y clave fiscal habilitada. Una vez en el sistema, se habilita la opción “Recategorizarme”. Los interesados en hacer el trámite deben estar atentos, porque se realiza únicamente durante enero y julio. El contribuyente podrá verificar en qué categoría se encuentra y cuáles son las vigentes.