La UE pide evitar los vuelos sobre la República Islámica

COLONIA, Alemania.- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó a las compañías aéreas evitar el espacio aéreo de Irán por eventuales bombardeos y el estado de alerta reforzado de las fuerzas armadas iraníes.

La entidad, con sede en Alemania, recomienda en un comunicado a las compañías que no “operen en el espacio aéreo de Irán” en “todas las altitudes”. Cita poner especial atención a la situación actual y la probabilidad de una acción militar de Estados Unidos, lo que puso a las fuerzas de defensa aérea iraníes en “estado de alerta reforzada”.

“La presencia y la utilización posible de una vasta gama de armamentos y sistemas de defensa aérea, que se añade a respuestas estatales imprevisibles y la activación potencial de sistemas SAM (misiles tierra-aire NDLR), crean un riesgo elevado para los vuelos civiles”, subraya la AESA.

El jueves, las autoridades de Irán reabrieron su espacio aéreo, luego de haberlo clausurado durante varias horas por las amenazas de Estados Unidos de atacar el país.

Manifestaciones relacionadas con el costo de la vida se iniciaron en Irán el 28 de diciembre, y se convirtieron luego en un movimiento de protesta contra el poder, de los más importantes desde la proclamación de la república islámica en 1979. Al menos 3.428 manifestantes murieron, según el último balance de la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, que registra más de 10.000 detenciones.

Hasta el miércoles, Estados Unidos amenazaba con una intervención militar si el país no renunciaba a ejecutar a los manifestantes detenidos. Advertido por los aliados del Golfo de los riesgos de repercusiones en la región, Estados Unidos matizó, aunque señaló que “todas las opciones seguían en la mesa”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció ayer al gobierno iraní por haber anulado los ahorcamientos.