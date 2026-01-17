La revancha del Halley: una inolvidable noche en Ampimpa

Mis relatos acerca de la visita que hice con mis padres al Observatorio de Ampimpa a los 10 años fueron tan reiterados y enfáticos que logré que un quinto de mi prole, es decir uno de mis hijos, se entusiasmara con la idea de hacer una expedición a ver los cielos y pasar la noche en las cabañas del complejo. Ese entusiasmo de adolescente de 15 años se manifiesta por lo general con una marcada expresión de indiferencia, pero no hay que confundirse. La fisonomía adolescente es un arte, no una ciencia. Así que bajamos en la ruta donde empezaba ya el periplo, al lado del cartel “Ampimpa”. Una mirada de agradecimiento que no se debe confundir con la resignación, aunque se parezca en esos casos, brotó del retoño.