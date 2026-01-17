Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a los países que no apoyen los planes de tomar Groenlandia

La senadora republicana Lisa Murkowski informó que el diálogo fue “bueno” y destacó la importancia de “fomentar” las relaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. “Cuando le preguntas al pueblo estadounidense si cree que es buena idea que Estados Unidos adquiera Groenlandia, alrededor del 75%, dirá ‘no creemos que eso sea una buena idea’”, dijo Murkowski. “Groenlandia debe ser vista como nuestra aliada, no como un activo”, agregó.