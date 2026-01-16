Talleres de Perico afina detalles y viaja a Tucumán para la final de ida del Torneo Regional Amateur

En el plano estrictamente futbolístico, el vicepresidente Maximiliano Martínez confirmó una ausencia sensible para el equipo dirigido por Nazareno Godoy. “Mariano Arroyo por cinco amarillas no juega, es la baja que presenta el equipo de cara a la final”, señaló, en referencia al defensor que fue titular el domingo pasado ante Atlético San Pedro. Durante la semana, el DT probó con Omar Castaño en la mitad de la cancha y el jugador se perfila como titular para el domingo.