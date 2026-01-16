Secciones
DeportesFútbol

Talleres de Perico afina detalles y viaja a Tucumán para la final de ida del Torneo Regional Amateur

La dirigencia del club jujeño confirmó acuerdos organizativos, la logística del plantel y una baja clave en el equipo de cara al primer cruce decisivo ante Tucumán Central.

TODO LISTO. El Expreso Azul ya tiene todo listo para su viaje a Tucumán. TODO LISTO. El "Expreso Azul" ya tiene todo listo para su viaje a Tucumán.
Hace 3 Hs

Talleres de Perico comienza a transitar las horas previas a la final de ida con la atención puesta tanto en lo deportivo como en lo organizativo. El conjunto jujeño llegará este sábado a Tucumán para afrontar el primer capítulo de la final del Torneo Regional Amateur (región Norte), con un esquema de trabajo ya definido y acuerdos cerrados entre ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo del encuentro.

Polémica en la final del Regional Amateur: restricciones a la transmisión del partido revancha

Polémica en la final del Regional Amateur: restricciones a la transmisión del partido revancha

El presidente del club, José Luis Benedetto, confirmó que se alcanzó un entendimiento para contar con entradas protocolares, bajo un criterio de reciprocidad entre las partes. “Ellos nos dan la entrada allá y nosotros también le damos la entrada acá, sin costo en ninguno de los casos”, explicó el dirigente, aclarando que el mismo acuerdo regirá cuando la serie se traslade a Perico.

El plantel entrenará este sábado por la mañana en Perico, almorzará y luego emprenderá el traslado hacia Tucumán, donde quedará concentrado a la espera del partido del domingo. Benedetto precisó que la delegación arribará aproximadamente a las 20:00 y descansará en un hotel céntrico de San Miguel de Tucumán, “para llegar de la mejor manera a un partido tan importante”, comentó.

UNA INCÓGNITA. La única duda que tiene Godoy de cara al domingo es el reemplazo de Arroyo. | Foto vía Instagram: @delclubtalleres UNA INCÓGNITA. La única duda que tiene Godoy de cara al domingo es el reemplazo de Arroyo. | Foto vía Instagram: @delclubtalleres

En el plano estrictamente futbolístico, el vicepresidente Maximiliano Martínez confirmó una ausencia sensible para el equipo dirigido por Nazareno Godoy. “Mariano Arroyo por cinco amarillas no juega, es la baja que presenta el equipo de cara a la final”, señaló, en referencia al defensor que fue titular el domingo pasado ante Atlético San Pedro. Durante la semana, el DT probó con Omar Castaño en la mitad de la cancha y el jugador se perfila como titular para el domingo.

Martínez también se refirió a la imposibilidad de contar con ambas parcialidades en los dos encuentros de la serie. “La decisión lamentablemente no depende solo de los clubes. Es una lástima para una final, pero se hizo lo posible para que la gente de ambos clubes pueda estar”, explicó, dejando en claro que la determinación final fue tomada por los organismos de seguridad.

Como último dato organizativo, quedó confirmado el cuerpo arbitral para la final de ida. Aníbal Matías Alfaro, oriundo de Salta, será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Facundo Gutiérrez y Mauricio Colparis como asistentes. Por su parte, Santiago Figueroa se desempeñará como cuarto árbitro.

Temas San Miguel de TucumánJujuyClub Tucumán CentralTorneo Regional AmateurTalleres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Central se entrenó pensando en la final del domingo

Tucumán Central se entrenó pensando en la final del domingo

Tucumán Central ya juega la primera final del Torneo Regional Amateur

Tucumán Central ya juega la primera final del Torneo Regional Amateur

La lluvia no frenó a Tucumán Central, que avanzó a la final del Torneo Regional Federal Amateur

La lluvia no frenó a Tucumán Central, que avanzó a la final del Torneo Regional Federal Amateur

Tucumán Central define su pase a la final en Campo Quijano con la serie igualada y el objetivo en claro

Tucumán Central define su pase a la final en Campo Quijano con la serie igualada y el objetivo en claro

Derrumbe en Santiago del Estero: se cayó una tribuna de un club que presidió Pablo Toviggino

Derrumbe en Santiago del Estero: se cayó una tribuna de un club que presidió Pablo Toviggino

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional
2

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
3

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”
4

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
5

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
6

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Más Noticias
“Seguro viene a La Ciudadela”: Nahuel Gallardo explicó la influencia del “Muñeco” para llegar a San Martín

“Seguro viene a La Ciudadela”: Nahuel Gallardo explicó la influencia del “Muñeco” para llegar a San Martín

Escándalo en la AFA: Chiqui Tapia recurrió a una firma ligada a la cosmética para obtener millones tras el Mundial de Qatar

Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia recurrió a una firma ligada a la cosmética para obtener millones tras el Mundial de Qatar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

“No olvidamos la historia”: el mensaje del presidente de San Martín en la presentación de los refuerzos

“No olvidamos la historia”: el mensaje del presidente de San Martín en la presentación de los refuerzos

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Cuando el fútbol no alcanza: tiene 26 años, juega en la Liga Tucumana y trabaja como Uber y vendedor de ropa

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Comentarios