Talleres de Perico afina detalles y viaja a Tucumán para la final de ida del Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico comienza a transitar las horas previas a la final de ida con la atención puesta tanto en lo deportivo como en lo organizativo. El conjunto jujeño llegará este sábado a Tucumán para afrontar el primer capítulo de la final del Torneo Regional Amateur (región Norte), con un esquema de trabajo ya definido y acuerdos cerrados entre ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo del encuentro.
El presidente del club, José Luis Benedetto, confirmó que se alcanzó un entendimiento para contar con entradas protocolares, bajo un criterio de reciprocidad entre las partes. “Ellos nos dan la entrada allá y nosotros también le damos la entrada acá, sin costo en ninguno de los casos”, explicó el dirigente, aclarando que el mismo acuerdo regirá cuando la serie se traslade a Perico.
El plantel entrenará este sábado por la mañana en Perico, almorzará y luego emprenderá el traslado hacia Tucumán, donde quedará concentrado a la espera del partido del domingo. Benedetto precisó que la delegación arribará aproximadamente a las 20:00 y descansará en un hotel céntrico de San Miguel de Tucumán, “para llegar de la mejor manera a un partido tan importante”, comentó.
En el plano estrictamente futbolístico, el vicepresidente Maximiliano Martínez confirmó una ausencia sensible para el equipo dirigido por Nazareno Godoy. “Mariano Arroyo por cinco amarillas no juega, es la baja que presenta el equipo de cara a la final”, señaló, en referencia al defensor que fue titular el domingo pasado ante Atlético San Pedro. Durante la semana, el DT probó con Omar Castaño en la mitad de la cancha y el jugador se perfila como titular para el domingo.
Martínez también se refirió a la imposibilidad de contar con ambas parcialidades en los dos encuentros de la serie. “La decisión lamentablemente no depende solo de los clubes. Es una lástima para una final, pero se hizo lo posible para que la gente de ambos clubes pueda estar”, explicó, dejando en claro que la determinación final fue tomada por los organismos de seguridad.
Como último dato organizativo, quedó confirmado el cuerpo arbitral para la final de ida. Aníbal Matías Alfaro, oriundo de Salta, será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Facundo Gutiérrez y Mauricio Colparis como asistentes. Por su parte, Santiago Figueroa se desempeñará como cuarto árbitro.