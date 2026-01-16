Secciones
María Corina Machado aseguró que Venezuela “será libre” y arremetió contra Delcy Rodríguez

Tras su reunión con Donald Trump, la dirigente opositora aseguró la presidenta interina venezolana no actúa con autonomía y responde a directivas externas.

Hace 18 Min

Un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela “será libre” con el respaldo del mandatario republicano y endureció su discurso contra la presidenta interina chavista, Delcy Rodríguez.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede de la Fundación Heritage, Machado sostuvo: “Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump”.

En ese marco, la dirigente fue consultada sobre el rol de Delcy en la transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro y descartó de plano la existencia de una negociación política entre ambas. Según afirmó, la presidenta interina no actúa con autonomía y responde a directivas externas. 

“Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está recibiendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real”, aseguró, en referencia a la operación estadounidense que derivó en la caída del líder chavista, actualmente detenido en Nueva York.

También negó que el conflicto tenga un carácter personal o político entre ambas figuras y planteó una definición más amplia del escenario actual en Venezuela. “Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia”, afirmó.

En esa línea, fue aún más contundente al referirse a la presidenta interina: “Delcy Rodríguez es ideológicamente comunista y dirigió centros de tortura”, sostuvo.

