Tucumán Central ya juega la primera final del Torneo Regional Amateur

La cuenta regresiva ya comenzó para Tucumán Central. A pocos días del partido de ida de la final del Torneo Regional Amateur, el conjunto tucumano empieza a definir detalles de cara al choque con Talleres, que tendrá condimentos especiales tanto dentro como fuera de la cancha.
Uno de los primeros puntos confirmados fue el operativo de seguridad: el cruce se jugará sin público visitante, una medida que se aplicará tanto en Tucumán como en Perico, Jujuy. La decisión apunta a garantizar el normal desarrollo de la serie y ya fue acordada por ambas partes, por lo que el domingo el "Rojo" contará únicamente con su gente en las tribunas.
En lo estrictamente futbolístico, el cuerpo técnico que encabeza Walter Arrieta deberá rearmar el equipo debido a una ausencia importante. César Abregú quedó descartado para el partido de ida luego de haber sido expulsado en el partido del pasado domingo contra Boroquímica en Campo Quijano. Para ocupar su lugar, Arrieta se inclinó por Víctor Castaño quien se perfila para ocupar la posición de volante central contra Talleres.
La buena noticia para el entrenador es que ambos estarán disponibles para el duelo decisivo que se jugará en la ciudad jujeña. Abregú recibió una sola fecha de suspensión y Arroyo cumplirá la sanción automática, lo que le permitirá a Arrieta contar con el plantel completo en el encuentro de revancha.
No todo son bajas en el "Rojo". De cara a este compromiso, Tucumán Central recupera a Carlos Juárez, quien ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico. Durante la semana, el propio entrenador confirmó que el jugador está en óptimas condiciones y el DT solamente debe definir si juega de titular (en ese caso ingresaría por Diego Velárdez) o si arranca el duelo en el banco de suplentes.
El plantel "Rojo" realizará este sábado por la mañana el último entrenamiento antes del partido de ida. Luego de esa práctica, según informó un vocero de la dirigencia, los jugadores quedarán liberados y se reencontrarán mañana unas horas antes del duelo.
En Villa Alem, todas las fuerzas están puestas en dar el primer golpe en casa.