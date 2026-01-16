Tucumán Central ya juega la primera final del Torneo Regional Amateur

Uno de los primeros puntos confirmados fue el operativo de seguridad: el cruce se jugará sin público visitante, una medida que se aplicará tanto en Tucumán como en Perico, Jujuy. La decisión apunta a garantizar el normal desarrollo de la serie y ya fue acordada por ambas partes, por lo que el domingo el "Rojo" contará únicamente con su gente en las tribunas.