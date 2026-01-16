Atlético Tucumán cerró su gira en Uruguay: análisis, rendimientos y los problemas que deberá resolver antes del Apertura

“RRR” fue el jugador de la gira. Los goles son un párrafo aparte, lo mas importante es lo que representa dentro del sistema. Velocidad y lectura para atacar espacios. Su sociedad con Nicolás Laméndola sigue siendo la principal fuente de desequilibrio del equipo. Laméndola, además, confirmó que atraviesa un momento de madurez futbolística donde pide la pelota, la cuida, la arriesga. Cuando Atlético juega bien, él casi siempre está en el centro de la escena.